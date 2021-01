Freeform beendet «The Bold Type»

US-Fernsehen

Die junge Serie wird nach der fünften Staffel ihr Ende finden.

Die Fernsehseriewird für eine fünfte und letzte Staffel zum Unterhaltungssender Freeform zurückkehren. Die neue Staffel soll das Trio der Serie, Kat (Aisha Dee), Jane (Katie Stevens) und Sutton (Meghann Fahy), zeigen, wie sie "am Rande der Herausforderung stehen, zu definieren, wer sie wirklich sind und wie sie am besten ihre Spuren in der Welt hinterlassen können."Freeform bestätigte außerdem, dass Nikohl Boosheri als Adena El-Amin in der finalen Staffel zurückkehren wird. "«The Bold Type» ist eine markenprägende Serie für Freeform. Es ist erfrischend, glaubwürdig und macht Spaß, Kat, Jane und Sutton dabei zuzusehen, wie sie sich auf ihre Freundschaft stützen, um die Komplexität des modernen Lebens zu meistern", sagte Tara Duncan, Präsidentin von Freeform."Sie ist eine meiner Lieblingsserien, und ich bin stolz darauf, dass wir der Serie den Abschied geben, den Wendy [Wendy Straker Hauser, Showrunnerin, Anmerkung der Redaktion], die unglaubliche Besetzung und Crew und die geliebten Fans alle verdient haben“, so die Chefin weiter.