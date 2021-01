KiKA: Neues Medienmagazin «Team Timster» im Februar

TV-News

Egal ob online oder offline - Medientrends, die Mädchen und Jungen gleichermaßen interessieren, werden jede Woche bei «Team Timster» präsentiert.

Auch wenn Kinder heute als "digital natives" selbstverständlich mit Medien aufwachsen – der verantwortungsvolle Umgang damit muss von Anfang an begleitet werden. Deshalb werden Tim Gailus und Soraya Jamal als neue Medienexperten die Moderation des Medienmagazins übernehmen. KiKA zeigt das neue Medienmagazin ab 28. Februar immer sonntags um 20:00 Uhr, auf kika.de und im KiKA-Player.Angesagte Games für PC, Spielekonsole oder Smartphone und neue Apps werden kritisch getestet. Buchtester stellen besonders spannende oder lustige Geschichten vor und Kinder empfehlen neue Filme und Serien. Die aufregende Welt der Sozialen Medien steht in einer eigenen neuen Rubrik im Fokus und Experimente animieren zum Ausprobieren. Jamal und Gailus geben jede Woche einen brandaktuellen Medientipp und Promis sowie Medienexperten beantworten Fragen von Medienentdeckern, die sie an «Team Timster» senden – so können auch sie interaktiv Teil des Teams sein. Weitere neue Angebote wie ein Medienquiz werden auf kika.de zur Verfügung stehen."Wir haben uns beim neuen Konzept dem Thema Medienwissen ganzheitlich genähert und alle gewonnenen Erfahrungen aus «Timster» eingearbeitet – spielerisch, partizipativ, experimentell und informativ", erklärte Steffi Warnatzsch-Abra, die verantwortliche Redakteurin für «Team Timster» bei KiKA. "Wir führen mit den Koproduktionspartnern von rbb und NDR Medienthemen aufbereitet für KiKA, kika.de, im KiKA-Player und auf YouTube fort und erweitern das Angebot sukzessive. Auch die Erwachsenen werden mit einem speziellen Angebot Partner für Kinder in der Medienerziehung."