Finale Staffel von «Modern Family» kommt ins Free-TV

TV-News

Derzeit sind Wiederholungen älterer Staffeln werktags um 19.15 Uhr bei Comedy Central im Doppelpack zu sehen.

Der Sender Comedy Central hat unverbindlich vorangekündigt, dass die finale elfte Staffel von «Modern Family» ab dem 15. März bei diesem zu sehen ist. Der genaue Sendeplatz wurde allerdings noch nicht genannt. Bereits vor dem Dreh der elften Staffel stand fest, dass es sich um die letzte handeln wird. Denn die Hauptdarsteller hatten für den Serienabschluss extra noch einmal Einjahresverträge unterschrieben.So hat Alex (Ariel Winter) in der Auftaktfolge nach ihrem Uniabschluss einen Forschungsjob in der Antarktis angenommen, ist dort aber alles andere als glücklich. Hayley (Sarah Hyland) und Dylan (Reid Ewing) versuchen hingegen ihren eigenen Weg zu finden, mit ihren neugeborenen Zwillingen klarzukommen. Claire (Julie Bowen) und Phil (Ty Burrell) mischen sich jedoch immer wieder ein. Jay (Ed O'Neill) konzentriert sich weiter auf sein Geschäft mit den Hundebetten, währenddessen versucht Cameron (Eric Stonestreet), seinen Mann Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) mit einer aufwändigen Scharade dazu zu bringen, die Zerstörung einer Clown-Statue zuzugeben...Nach 250 Folgen in elf Staffeln endete die Serie in den USA am 8. April vergangenen Jahres. Für das US-Network ABC war sie damit ein großer Erfolg, der über ein Jahrzehnt anhielt. Den Serienabschluss verfolgten im amerikanischen Fernsehen 7,43 Millionen Zuschauer.