Dichtes Gedränge an der VOD-Spitze

VOD-Charts

Nach zwei Wochen an der Spitze fallen die «Vikings» erstmals in diesem Jahr aus den Top10. Damit ist klar, es gibt einen neuen Spitzenreiter.

Am 15. Januar startete der Science-Fiction-Filmbei Netflix und befindet sich aktuell auf Platz vier der deutschen Top10 in Deutschland. Auch in diesem Ranking rutscht der Film von Regisseur Mikael Håfström unter die besten zehn Plätze, denn der Film holte eine Bruttoreichweite von 2,30 Millionen. Auf dem neunten Platz folgt ebenfalls ein Sci-Fi-Programm aus dem Hause Amazon:belegte in der Vorwoche noch den dritten Platz, nun stehen 2,76 Millionen Aufrufe zu Buche. Kaum spürbar mehr, aber doch 20.000 Klicks mehr als «The Expanse» holteund belegt damit den achten Platz.Ein alter bekannter grüßt vom siebten Rang:generierte in der abgelaufenen Woche eine Reichweite von 2,81 Millionen. Vor der Zombie-Serie liegt das erste kleinere Loch im Ranking, Platz sechs ergattertemit 3,26 Millionen Zuschauern. Knapp davor befindet der aktuelle Spitzenreiter im netflixinternen Deutschlandranking:ist seit dem 8. Januar abrufbar und die französische Fernsehserie macht sich nun auch hierzulande einen Namen. 3,31 Millionen Abrufe stehen zu Buche – Tendenz steigend.Ab Platz vier beginnt bereits das Gedränge um den Spitzenplatz in dieser Woche – selten ging es so eng zur Sache, aber der Reihe nach:– gerade für eine zweite Staffel verlängert – kommt auf eine Bruttoreichweite von 3,70 Millionen. Die am vergangenen Freitag bei Disney+ gestartete Sitcomfolgt mit 3,74 Millionen Klicks auf dem dritten Platz.Der zweite Platz und damit Silber geht ebenfalls an eine Sitcom, allerdings nicht an eine neue. Die bereits beendete Comedyheimst weiter Aufrufe ein und kommt auf 3,76 Millionen Zuschauer in den zurückliegenden sieben Tagen. Das Comedy-Treppchen komplettiertmit 3,77 Millionen Fans. Vergangene Woche wurden durch die neuen Episoden 2,68 Millionen Klicks generiert, was zu Platz sechs reichte. Verschwunden sind damit die, die in den letzten beiden Wochen jeweils den ersten Platz belegten.