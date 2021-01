3 Quotengeheimnisse

Wie schnitt die Bundesliga-Berichterstattung im Ersten ab? Punktete eine «Sportschau»-Dokumentation?

Um 23.05 Uhr meldete sich am Dienstagabend Jessy Wellmer aus dem «Sportschau»-Studio. Zwischen den zwei Wochenenden war eine weitere englische Woche angesagt. Die Zusammenfassungen der Partien Gladbach – Bremen, Leverkusen – Dortmund, Herta – Hoffenheim und Mainz – Wolfsburg lockte 2,18 Millionen Menschen an. Der Marktanteil lag bei 13,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,37 Millionen Zuseher erzielt, der Marktanteil belief sich auf starke 8,6 Prozent.Um Mitternacht strahlte Das Erste die Dokumentation «Nie mehr 1. Liga? Traditionsvereine nach dem Absturz» aus. Der Film von Andreas Kramer, der schon am Montag bei YouTube Premiere feierte, erreichte 0,74 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei schwachen 7,6 Prozent. Mit 0,19 Millionen jungen Zuschauern erzielte man mittelmäßige 7,1 Prozent. Inzwischen haben 171.000 Menschen den Film bei YouTube angeklickt. Der erste Teil, der vor drei Jahren ausgestrahlt wurde, erreichte beim Google-Streamingportal inzwischen 2,4 Millionen Klicks.Bei Sky konnte man die Partie Gladbach gegen Bremen verfolgen, die die Borussen 1:0 gewannen. Das 18:30 Uhr-Spiel erreichte 0,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Konferenz um 20.30 Uhr verbuchte fast eine Million Zuschauer. Die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die um 21.40 Uhr startete, erzielte 0,70 Millionen Zuschauer bei Welt. Der RTL-Nachrichtensender ntv verbuchte 0,69 Millionen Zuseher, während Phoenix auf 0,76 Millionen Zuschauer kam.