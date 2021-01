Ersatztermin für «Schlagerchampions 2021» mit Florian Silbereisen bekannt

TV-News

Aufgrund des anhaltenden Lockdowns wurde die alljährliche Eventshow vergangenen Samstag nicht ausgestrahlt. Doch jetzt gibt es einen neuen Starttermin.





In «Schlagerchampions 2021» treten nicht nur die bekanntesten unter allen Schlagerkünstlern und Künstlerinnen auf, sondern werden auch die erfolgreichsten aus dem vergangenen Jahr mit Preisen ausgezeichnet. So soll nun die Show am Samstag, den 27. Februar um 20:15 Uhr im Ersten und auf ORF2 ausgestrahlt werden. Ob es bei diesem Termin bleibt oder die Show aufgrund eines möglicherweise verlängerten Lockdowns erneut verschoben werden muss, bleibt abzuwarten.Ebenso unklar ist, wo die Show stattfinden soll. Eine Umsetzung im riesigen Berliner Velodrom erscheint angesichts des fehlenden Studio-Publikums vor Ort schwer vorstellbar – zumal das Velodrom zwischenzeitlich in ein Impfzentrum umgewandelt wurde. Gut möglich also, dass die Sendung in kleinerem Rahmen produziert wird – so wie es bei den vergangenen Silbereisen-Shows der Fall war. Zudem ist damit zu rechnen, dass diesmal die eigentlich stets live übertragene Gala voraufgezeichnet wird. Denn auf diese Variante wurde zuletzt bei den Events mit Florian Silbereisen zurückgegriffen, um besser mit den Produktionsumständen umzugehen.Florian Silbereisen sorgt mit seinen Auftritten regelmäßig für Top-Quoten im Ersten. Ob bei «Schlagerchampions», «Schlagerlovestory» oder «Schlagerjubiläum», waren stets auch 2020 weit mehr als fünf Millionen Zuschauer dabei.