Von Wintersport bis Sportschau  Der sportliche Samstag im Ersten

Quotencheck

Für Liebhaber des sportlichen Wettbewerbs gab es am vergangenen Samstag den ganzen Tag über ein reiches Angebot. Ab halb zehn morgens kam im ARD nichts ausser Sport bis in den Abend rein.

Gegen 09:30 Uhr ging es an diesem Samstag, den 16. Januar 2021 mit dem «Slalom der Herren» los. Gesendet wurde aus dem österreichischen Flachau, kommentiert von Bernd Schmelzer. In Flachauer „Dampfkessel-Manier“ waren bereits zu dieser frühen Stunde die ersten Skifahrer bereit und so verfolgtenZuschauer den ersten Wettkampf des Tages. Die jüngere Zielgruppe meldete sich noch etwas verhalten an und konnte mit einem Wert vonRezipienten gemessen werden. Weiter ging der Tag mit der Nordischen Kombination.Die «Kombinierer» meldeten sich aus Val die Fiemme und konnten aus Flachau einiges an Zuschauern mitnehmen. In Summe schaltetenGesamtrezipienten ein sowieaus der Zielgruppe. Ein erster Blick auf die Marktanteile bescherte der ARD im GesamtenAnteil sowiein der Zielgruppe. Über den «Riesenslalom der Damen» und den «Rodel-Weltcup der Herren» dauerte es bis zum «Zweierbob-Weltcup aus St. Moritz» um sich auf über 2 Millionen Zuschauer zu steigern.Ab kurz vor 12 Uhr war es dann jedoch geschafft, für den Zweierbob schaltetenWintersportfans ein, was einen Marktanteil von ganzenbedeutete. Die Zielgruppe der jüngeren Rezipienten blieb an diesem Samstag verschlafen und so schalteten lediglichein. Bei einer zwischenzeitlichen Tagesschau-Sendung waren das an diesem Samstag schon einmal mehr. Die nächste Millionen-Marke konnten dann die Nordischen Kombinierer mit ihrem zweiten Auftritt an diesem Tag bewerkstelligen.Gegen 13:30 Uhr legten die «Kombinierer» also nach und erreichtenZuschauer ab 3 Jahren, auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen steigerte man sich leicht aufZuschauer, immerhin. Verschweigt man an dieser Stelle die zwischenzeitliche Tagesschau kommen die Nordischen Kombinierer somit auch auf den höchsten Marktanteil des bisherigen Tages und. Diese Werte sollten jedoch mit Leichtigkeit vom Tisch geweht werden als die Biathleten gegen 14:45 Uhr loslegten.Ort des Geschehens war das deutsche Oberhof und Gegenstand der Handlung die «4 x 6km Staffel der Damen». Der Heim-Weltcup mobilisierte zusehends die Zuschauerschaft und so erreichte man eine Gesamtzuschauerzahl vonRezipienten und belegte kurzerhanddes Marktes. In der Zielgruppe erscheinen dieZuschauer deutlich schlechter, jedoch auch dieser Wert bedeutetedes Marktes. Mit diesen Quoten aus der Gesamtzuschauerschaft, so viel soll verraten sein, lag man nur denkbar knapp hinter der noch später folgenden Bundesliga-Sportschau.Die letzten winterlichen Sportereignisse konnten an dieses Ergebnis nur bedingt anknüpfen, blieben jedoch ohne Ausnahme überZuschauern im Gesamten. Zum Start der «Sportschau» um 18 Uhr verblieben dann nochZuschauer, dabeiaus der jüngeren Zielgruppe. Zu den Bundesliga-Partien des Spieltages erhöhten sich diese Werte dann noch enorm aufGesamt- undZielgruppenzuschauer. Somit erreichte man knapp die meisten Zuschauer und sorgte im Vorabendprogramm fürMarktanteil im Gesamten. Der Abschluss des Sport-Tages im Ersten fand daher auch ein durchaus würdiges letztes Highlight.