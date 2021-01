Zweite Staffel von «Ausgebremst» kommt im März

TV-News

Die sechsteilige TNT Comedy Original Serie wird am 20. März 2021 um 18.30 Uhr ausgestrahlt.



TNT Comedy hatte die Short-Form-Dramedy während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 gemeinsam mit Atalante Film und Poppular Pictures produziert, um von der Corona-Pandemie stark betroffene Kunst- und Kulturschaffende zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit dem NDR wurden nun sechs neue Episoden unter dem Titel «Ausgebremst - Der 50. Geburtstag» produziert. Alle sechs Viertelstünder der zweiten Staffel werden am 20. März ab 18:30 Uhr am Stück in deutscher Erstausstrahlung auf TNT Comedy zu sehen sein.Annette Hess, die Headautorin sagt dazu: "Beate Harzer war nach sechs Folgen keinesfalls auserzählt. Vor allem, weil sie bei aller komischen Überzeichnung doch die ganz reale Erkenntnis verkörpert, dass diesen wahnsinnigen Zeiten nur mit einer gehörigen Portion eigenem Wahnsinn beizukommen ist. Beate zeigt uns: Aufgeben ist keine Option.""Im Gegensatz zur ersten Staffel, als der Lockdown vor allem die Art und Weise informierte, wie wir unsere Geschichte erzählt haben, haben wir diesmal Corona auch ganz konkret zum Thema gemacht. Unsere Autor*innen haben verrückte, tragische und auch sehr komischen Pandemie-Geschichten erfunden und unsere großartigen Schauspieler*innen haben diese mit großer Spiel- und Erzählfreude zum Leben erweckt.“, meint Produzentin und Hauptdarstellerin Maria Furtwängler.