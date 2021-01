Primetime-Check

Wie viele Zuschauer sahen das Bayern-Aus im DFB-Pokal? Und wie schlug sich «Aktenzeichen XY… ungelöst» bei dieser Konkurrenz?



Am Mittwochabend begann die Primetime im Ersten mit der Partie Holstein Kiel gegen FC Bayern München in der 2. Hauptrunde des. Der Sender sicherte sich bereits mit demvor 4,38 Millionen Zuschauern einen sehr guten Marktanteil von 17,0 Prozent. Bei der jüngeren Zuschauerschaft schalteten 1,19 Millionen Menschen ein, sodass starke 16,8 Prozent eingefahren wurden. Zum Anpfiff schalteten schließlich 6,37 Millionen Interessenten ein und verbuchten eine ausgezeichnete Quote von 23,3 Prozent. Bei einem Publikum von 1,77 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte der Sender einen herausragenden Marktanteil von 22,9 Prozent. Das ZDF strahlte eine Ausgabe vonaus und fuhr gute 17,9 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 5,84 Millionen Menschen ein. Bei den jüngeren Fernsehenden lag die Sehbeteiligung mit 1,24 Millionen Zuschauern bei hervorragenden 13,7 Prozent. Mit demsank die Reichweite auf 4,96 Millionen Fernsehende und der Sender erzielte weiterhin 17,1 Prozent. Mit 0,95 Millionen Interessenten sowie einer Quote von 11,5 Prozent kam auch bei den Jüngeren ein starkes Ergebnis zustande.RTL zeigte die Rankingshowund erreichte damit 1,65 Millionen Menschen sowie 0,60 Millionen Umworbene. Hier wurden niedrige Werte von 5,2 und 6,7 Prozent Marktanteil ermittelt. Sat.1 hatte miteine ähnliche Show im Programm und lockte ein Publikum von 1,23 Millionen Neugierigen, was magere35,8 Prozent bedeutete. 0,52 Millionen Umworbene fuhren ebenfalls ein maues Ergebnis von 5,8 Prozent ein.Bei ProSieben lief die Actionkomödie. Die Reichweite lag bei 2,58 Millionen Menschen, was einem guten Marktanteil von 5,1 Prozent entsprach. Die 0,79 Millionen Werberelevanten befanden sich mit soliden 9,1 Prozent knapp unter dem Senderschnitt. Bei RTLZWEI liefen in der Primetime zwei Folge vondie mit 0,94 und 0,96 Millionen Zuschauern gute 2,9 und 3,1 Prozent einfuhren. 0,50 sowie 0,47 Millionen Umworbene bedeuteten ebenfalls überdurchschnittliche 5,6 sowie 5,4 Prozent.Kabel Eins zeigte den Thriller, welcher 1,10 Millionen Filmfans interessierte. Hier wurde ein durchschnittliches Ergebnis von 3,5 Prozent ermittelt. 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige verbuchten zudem gute 5,2 Prozent Marktanteil. VOX schnitt mit vier Folgennicht sehr gut ab, denn es schalteten nur zwischen 0,92 und 0,65 Millionen Serienfans ein. Die Quote steigerte sich im Laufe des Abends von schwachen 2,8 auf maue 3,7 Prozent. In der Zielgruppe wurden maue Werte zwischen 4,2 und 6,1 Prozent erzielt.