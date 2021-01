Netflix startet die Film-Offensive

US-Fernsehen

Nachdem man schon fast im Wochentakt Serien veröffentlicht, beginnt man mit der Film-Revolution.

Der Streamingdienst Netflix kündigte bereits im vergangenen Oktober an, dass man ab 2021 jede Woche einen neuen Spielfilm präsentieren möchte. Die 193 Millionen Abonnenten können sich ab sofort auf Eigenproduktionen und aufsehenerregende Akquisitionen freuen, teilte das Unternehmen mit. In diesem Jahr sollen 71 Titel starten.Dwayne Johnson, Melissa McCarthy, Halle Berry, Jason Momoa, Amy Adams, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth und Lin-Manuel Miranda sind unter denjenigen, die in einem am Dienstag veröffentlichten Trailer ihre jeweiligen Projekte vorstellen, die in den nächsten 12 Monaten anlaufen werden. Zu den Highlights gehören der Mega-Raubfilmmit Gal Gadot, Johnson und Reynolds in den Hauptrollen und der Westernmit Regina King, Idris Elba und «Lovecraft County»-Mann Jonathan Majors.Das Unternehmen weist auch auf die Vorteile der Filmstrategie hin: Die Trilogie, die vor zwei Jahren in Georgia gedreht wurde, wird im Jahr 2021 im Abstand von nur einem Monat veröffentlicht. Bei einer Kino-Auswertung hätten die Zuschauer über Jahre warten müssen.