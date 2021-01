«Rote Rosen»: Simon teilt aus

Soap-Check

Während Ellens wunder Punkt getroffen wird, muss David frustriert feststellen, dass Amelie nicht mit sich reden lässt.

Jens ist mitgenommen, nachdem Mona einen klaren Schlussstrich gezogen hat, bis Jens sein Verhältnis zu Lin geklärt hat. Lin bemüht sich derweil weiter um Ellen und kann mit einem chinesischen Eintopf nach Opas Rezept einen unbeschwerten Familienabend schaffen. Viele gute Erinnerungen kommen hoch und dank einer lustigen Frotzelei landen Jens und Lin zusammen auf dem Hotelzimmer. Eine Chance, die Lin nutzt. David muss frustriert feststellen, dass Amelie nicht mit sich reden lässt, Gregor als Investor zu akzeptieren. Womit er nicht rechnet: Gregor kocht unterdessen sein eigenes Süppchen. Viviens Neugier ist entfacht, als Pit berichtet, dass in der Werkstatt von Ben ein Chopper steht, der Richie Skys früheren Motorrad entspricht. Das wäre ein grandioses Geschenk für Viviens zukünftigen Schwiegervater! Ben versucht sich tapfer im Telefonmarketing. Doch sein Verkaufstalent ist gering, wenn es sich nicht um Motorräder handelt. Ellen macht sich weiterhin über Simon lustig. Bis es ihm reicht: Jetzt teilt zur Abwechslung mal Simon aus und trifft zielsicher Ellens wunden Punkt.Selina gerät in Gefahr. Rosalie erntet die Früchte ihres „selbstlosen“ Verzichts. Cornelia missversteht eine Umarmung von Vanessa und Robert. Selina benutzt ahnungslos wieder und wieder die vergiftete Puderdose. Bei einem Ausritt zum See setzt die Wirkung des Gifts ein und Selina stürzt vom Pferd. Niemand außer Erik, den sie auf dem Weg getroffen hat, weiß, wohin sie geritten ist. Rosalie kommt schweren Herzens Michaels Wunsch nach und zerreißt Andrés Verzichtserklärung. Michael erkennt, wie schwer ihr das gefallen ist und lobt ihre Haltung, was Rosalie darin bestärkt, weiter an sich zu arbeiten. Vanessa bemerkt, dass Robert etwas beschäftigt, und steht ihm freundschaftlich bei. Als sie sich nach einem Gespräch umarmen und Vanessa ihm ein Küsschen auf die Wange gibt, kommt Cornelia, die Robert gerade ihre Gefühle gestehen wollte, um die Ecke …Tobias fühlt sich emotional zu involviert, um Vivien vertreten zu können. Er bittet Eva, das Mandat zu übernehmen _ und erlebt eine böse Überraschung. Während Luke die Beziehung in Frage stellt, erkennt Sina, dass sie Luke Unrecht getan hat. Werden die beiden wieder zusammenfinden? Eiszeit zwischen Paco und Leni. Als Paco schon aus pädagogischen Gründen nachgeben will, überrascht ihn Leni mit einer dreisten Forderung.Moritz stößt beim Training für den Paarlauf an seine Grenzen und versucht mit aller Kraft, sie zu überwinden. Dabei gerät er allerdings mit Deniz aneinander. Isabelle wird beinahe bei dem Versuch erwischt, einen Geschäftsmann zu erpressen, indem sie ihm kompromittierende Bilder zukommen lässt. Dann bringt Daniela sie auf eine Idee.Jonas' Eindruck, dass Nazan einfach nicht in die WG passt, scheint sich zu bestätigen. Jonas beschließt, Nazan zu provozieren, sodass sie bei Ablauf der Probewoche von sich aus auszieht. Doch Nazan bleibt cool und bringt Jonas aus dem Konzept. Als Philip John die Wahrheit sagen will, geht Patrizia dazwischen. Während John ihre Lüge glaubt, macht sie Philip klar, dass ihr Verhältnis zu John ihr wichtiger sei als ihre Gefühle für Philip.Jule und Marc geht es auf ihrer Flucht immer dreckiger. Marcs Verletzung hat sich offenbar entzündet, Jule befürchtet eine Sepsis. Doch sie bekommt Marc partout nicht dazu, ins Krankenhaus zu gehen. Er weicht nicht von ihrer Seite. Der Kompromiss: Besuch bei einem Landarzt. Doch als die beiden auch hier flüchten müssen, weil der Mediziner wegen ihres verdächtigen Verhaltens die Polizei alarmiert hat, ist Jule total verzweifelt und mit ihrem Latein am Ende. Marc muss auf jeden Fall ins Krankenhaus. Als dieser, zunehmend geschwächt und kränker werdend, wegschlummert, fasst Jule einen Entschluss. Doch bevor sie diesen in die Tat umsetzen kann, taucht die Polizei an ihrem Fluchtwagen auf – und Jule drückt panisch das Gaspedal bis zum Anschlag.Mandys Tag beginnt nicht gut: Erst entpuppt sich ein potenzieller Bewerber für die Schnitte als totaler Reinfall und dann hat sie auch noch vergessen, rechtzeitig wichtige Pflegeprodukte zu bestellen. Überfordert will sie alles auf einmal lösen und fängt an, Jobzettel im Body Burn zu verteilen. Dabei bekommt sie mit, wie André eine hübsche Frau für ein Date im LA klarmacht und ist baff, als genau diese Frau, Emmy, später mit einem Jobzettel in der Hand in der Schnitte steht. Aber Mandy kann nicht über ihren Schatten springen und lehnt Emmy ab. Mehr noch: Abends schleppt sie Paula ins LA, um André die Tour zu versauen. Dort muss sie aber überrascht feststellen, dass Emmy Haare auf den Zähnen hat. Und sie findet André dazu auch noch ziemlich langweilig. Beeindruckt von Emmys cooler Art gibt sie ihr schließlich doch die Chance für einen Probetag.