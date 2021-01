«The Overview»: Peacock startet Nachrichtenshow

US-Fernsehen

Das Angebot richtet sich vor allem an die jungen Fernsehzuschauer.

In einem dunkelgrauen Kapuzenpulli und eingerahmt von Neonlichtern in einer Garage verzichtet Gadi Schwartz von NBC News auf den traditionellen Anzug und das Moderatorenpult, während er den Zuschauern die wachsende Diskussion um den Klimawandel am Beispiel des schrumpfenden Salton Sea in Kalifornien erklärt. Die Grafiken sind flott, die Luftaufnahmen großartig und die Erklärungen sind unterhaltsam - das heißt, sehr jugendfreundlich. So startet die Peacock-Nachrichten-Show «The Overview».Das Format wird am Samstag, den 16. Januar 2021, bei Peacock debütieren. Drei Ausgaben werden zum Start auf dem Dienst zu sehen sein, wöchentlich kommt eine weitere neue Folge hinzu. Schwartz ist Korrespondent von NBC News und MSNBC, der über die Wahlen 2020, Einwanderungsprobleme und die Olympischen Spiele berichtet hat. Während er im Fernsehen ein älteres Publikum anspricht, punktet er bei den jungen Menschen in der Snapchat-Show „Stay Tuned“."Während [meiner Karriere, Anmerkung der Redaktion] habe ich immer darum gekämpft, meine eigene Stimme zu finden", sagt Schwartz. "Ich habe bei den Lokalnachrichten angefangen und sehr schnell gemerkt, dass Leute in meinem Alter keine Lokalnachrichten sehen. Ich sprach also zu einem Publikum, das nicht wirklich meine Altersgenossen widerspiegelte. Und das hat mich während meiner gesamten Karriere immer gestört."