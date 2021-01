Zweite Staffel von «Over Water» demnächst als Nachtmarathon

TV-News

Das NDR Fernsehen hat erst seit Mitte November die belgische Dramaserie neu im Programm.

Die Serie «Over Water» handelt von John Beckers (Tom Dewispelaere). Er ist ein ehemaliger TV-Promi, der durch seine Trink- und Spielsucht auf die schiefe Bahn geraten ist. John erhält von seiner Familie eine zweite Chance. Trotz seiner guten Absichten trifft er dann doch stets die falschen Entscheidungen, denn er lässt sich auf lukrative, aber auch halsbrecherische Deals in den Docks des Antwerpener Hafens ein.Zu Beginn der zweiten Staffel wird John nach einer mehrmonatigen Haft aus dem Gefängnis entlassen, doch sein Leben hat sich komplett verändert, denn seine Frau hat ihn verlassen, Ella ist schwanger und Barry aus dem Koma erwacht. John hat zwar im Gefängnis seine Alkoholkrankheit überwunden, jedoch hat er ein neues Laster gefunden, das noch schlimmer sein dürfte: Die Sucht nach Macht.Die ersten sechs Folgen vonwerden am Donnerstag, den 18. Februar, um 1.20 Uhr im NDR Fernsehen am Stück ausgestrahlt, am Freitag, den 19. Februar, ab 2.05 Uhr folgen dann die restlichen vier Ausgabe.