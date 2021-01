Starttermin für «Unbroken» bekannt

TV-News

Die Serie aus der Sparte wandert zuvor schon in die ZDF-Mediathek.

Das neue Crime-Dramamit Aylin Tezel in der Hauptrolle, ist eine sechsteilige Miniserie, welche am 23. und 24. Februar jeweils ab 21.45 Uhr bei ZDFneo in Dreierpacks ausgestrahlt wird.Darum dreht sich die Serie: Kurz vor der Geburt ihrer Tochter verschwindet die hochschwangere Kriminalkommissarin Alexandra Enders (Aylin Tezel) spurlos. Eine Woche später taucht Alex wieder auf: blutverschmiert, ohne Erinnerung und ohne Baby. Von ihrem Kind fehlt jede Spur. Obwohl oder gerade weil sie anfangs mit ihrer Schwangerschaft haderte, bestimmt fortan nur noch ein Gedanke Alex' Handeln: Sie muss ihr Kind finden. Gegen den Rat ihres befreundeten Kollegen und Chefs Paul Nowak (Özgür Karadeniz) beginnt Alex, auf eigene Faust zu ermitteln. Die Suche nach ihrem Kind wird immer kompromissloser. Sie setzt ihren Job, ihre Beziehung und ihr Leben aufs Spiel und wird letztlich mit der Frage konfrontiert, inwieweit sie selbst in das Verbrechen verstrickt ist.Die Serie, mit den ursprünglichen Titel «Void», wurde in Köln gedreht. Diese basiert auf dem Buch von Marc O. Seng und Andreas Linke. Andreas Senn halt als Regisseur fungiert. Die komplette Staffel liegt bereits am 23. Februar ab 10 Uhr in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.