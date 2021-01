Bundestagswahl 2021: Wahl-Triell bei RTL in Planung

TV-News

Mit dabei sollen die CDU/CSU, SPD und die Grünen sein, um auszudiskutieren, welcher Kandidat am passendsten ist.

Kaum vorstellbar, aber Angela Merkel wird eines Tages nicht mehr Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sein, denn bekanntlich tritt sie nicht mehr bei der kommenden Bundestagswahl als Spitzenkandidatin für die CDU/CSU an. Wer dies übernehmen wird, steht bislang noch nicht fest, wird allerdings mit Spannung erwartet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diejenige Person Regierungsverantwortung übernehmen könnte. Da in diesem Jahr neben der Bundestagswahl auch diverse Landtagswahlen anstehen, plant der Sender RTL zahlreiche eigene Formate und Sondersendungen, um aufmerksamkeitsstarke Akzente zu setzen.Als zentraler Baustein ist derzeit einin Planung, bei dem sowohl die Kanzlerkandidaten der CDU/CSU, als auch der SPD sowie der Grünen diskutieren sollen. Die Ausstrahlung ist für den August in der Primetime geplant. Dazu fanden schon erste Gespräche mit den genannten Parteien statt. „Die Parteiführungen haben großes Interesse beziehungsweise ihre Bereitschaft signalisiert, an diesem neuartigen Format teilzunehmen“, erklärte Nikolaus Blome, Ressortleiter Politik und Wirtschaft bei RTL.Ein Triell ist ein Novum, war doch ein TV-Duell zwischen SPD- und CDU/CSU-Kandidat eher üblich. Dies wurde in der Vergangenheit stets von ARD, ZDF RTL und einem Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe ausgestrahlt. Durch die in den vergangenen Monaten und Jahren stark zugenommene Beliebtheit der Grünen und der schwächelnden SPD hat sich ein neues Kräfteverhältnis bei den deutschen Parteien kristallisiert, auf welches das Triell reagiert. Blome ergänzte: „Mit dem Triell wollen wir die veränderte politische Landschaft in Deutschland bestmöglich abbilden und den Zuschauern die inhaltliche und personelle Auseinandersetzung präsentieren, die den Kampf ums Kanzleramt prägen wird.“ Das vergangene TV-Duell zwischen Merkel und Martin Schulz sahen am 12. September 2017 insgesamt 8,31 Millionen Zuschauer beim Ersten, ZDF, Sat.1 und RTL. Inwieweit die anderen drei Sender in die Planungen des Wahl-Triells eingebunden sind, ist nicht bekannt.