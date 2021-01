«maischberger. die woche»: Aus aktuellem Anlass früher zurück aus der Pause

TV-News

Neben dem Ersten ändert auch RTL sein Programm und berichtet über die Geschehnisse in Washington, D.C.

Wer sich auf den Krimi im Erstenfreut, muss sich am heutigen Donnerstag noch etwas gedulden. Das Programm verschiebt sich nämlich um etwa 20 Minuten, denn ein ARDwurde kurzfristig und aus gegebenem Anlass ins Programm genommen. Die zwanzigminütige Sondersendung schließt an die 20-Uhr-«Tagesschau» an und berichtet über die aktuellen Geschehnisse in der US-Hauptstadt Washington rund um das Capitol.wird von Andreas Cichowicz moderiert.Auch am späteren Abend ändert sich das Programm im Ersten, denn Sandra Maischberger kehrt knapp eine Woche früher als geplant aus der Winterpause zurück. In der kurzfristig anberaumten Sendungwird Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss), Tina Hassel (Leiterin ARD-Hauptstadtstudio), Ansgar Graw (Journalist), Ron Williams (Moderator) und Sudha David-Wilp (amerikanische Politologin) zu Gast sein. Das Thema wird ebenfalls der Sturm auf das Capitol sein. Zudem wird die Frage diskutiert werden, wie robust die westlichen Demokratien sind. Schließlich wurde auch in Deutschland erst im August der Berliner Reichstag von Anhängern der „Querdenker“-Bewegung angegriffen.Auch die Kollegen bei RTL ändern ihr Programm zur Primetime. Peter Kloeppel meldet sich um 20:15 Uhr für eine Viertelstunde aus dem Studio und bespricht den. Ein Interview mit Außenminister Heiko Maas wurde angefragt. Ob dies auch wirklich stattfindet, ist bislang noch nicht bestätigt.