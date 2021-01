Der Jahresrückblick

Quotenmeter.FM

Quotenmeter.FM: In dieser Ausgabe lassen Fabian Riedner und Veit-Luca Roth das Jahr Revue passieren.

In diesem Jahr war Corona das dominierende Thema. Zunächst im Januar als die ersten Meldungen aus China kamen, in den Wintermonaten wurde das Virus klein geredet, ehe die Virologen Alarm schlugen und Deutschland – sowie weitere Teile von Europa – in einen Frühjahrsschlaf gingen. Gleichzeitig startete in Deutschland der Streamingdienst Disney+ Doch abseits von Disney+ ist es erstaunlich ruhig geblieben. Mit Joyn und TV Now sowie den Mediatheken von ARD und ZDF hat sich das Angebot an Streaminginhalten immer mehr erhöht. Viele Menschen schimpften auf das Fernsehprogramm der vergangenen Jahre, 2020 waren die Kunden die Maden im Speck.Im Herbst dominierten zwei Thema die Medienwelt. Die Breite der US-Wahl war erschreckend hoch und es bleibt abzuwarten, ob sich die Menschen – insbesondere die Privatsender – beim deutschen Wahljahr mit den deutschen Problemen auseinandersetzen. Außerdem war zuletzt der Corona-Impfstoff ein großes Thema.