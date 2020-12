Soap-Vorschau: Ein Waldstück zur Weihnachtszeit

Soap-Check

Auf dem Fürstenhof geht es heiß her, denn Erik wittert ein Erbe. Kann das gut gehen?

Der Ärger über Gerhards Pfusch ist so groß, dass Mona keine Lust mehr aufs Tischlern hat. Doch Jens redet ihr gut zu, die Meisterprüfung trotzdem anzugehen. Als Mona endlich einen Schritt auf Jens zugeht, erscheint plötzlich Lin – Jens‘ Ehefrau! Mona ist geschockt. David gelingt es, Amelies öffentliche Herabwürdigung umzudrehen und vor der Presse humorvoll zu punkten. Unter vier Augen macht Amelie jedoch David klar, dass sie ihn nie als Partner auf Augenhöhe sehen wird. Aber David steigt immer weiter auf ihr Spiel ein: Im „Heideecho“ outet er sich und Amelie als „Traumpaar der Hotellerie“ und fällt nicht auf Amelies Retourkutsche herein. Ben verschweigt allen, dass er starke Rückenschmerzen hat. Britta findet raus, dass er beim Skaten gestürzt ist. Als sie Ben zur Rede stellen will offenbart er ihr panisch, dass er kein Gefühl mehr in den Beinen hat. Tatjana und Mona stellen amüsiert fest, dass sie mal wieder um den gleichen Mann buhlen. Diesmal allerdings nur als Untermieter ... Pit freut es, gleich mehrere Optionen zu haben.Selina weiß nicht, wem sie glauben soll. Erik will um das Waldstück kämpfen. Rosalie will sich nicht so einfach geschlagen geben. Um eine erneute Annäherung zwischen Selina und Christoph zu verhindern, spinnt Ariane ihre Intrige weiter: Sie provoziert einen Streit mit Christoph, schminkt sich selbst ein blaues Auge und behauptet, er hätte sie geschlagen. Während Christoph seine Unschuld beteuert, steht Selina zwischen den Fronten und weiß nicht, wem sie glauben soll. Robert klärt Florian und Erik darüber auf, dass ihrer Großmutter damals ein Waldstück geschenkt wurde. Erik, der ein Erbe wittert, stellt daraufhin Werner zur Rede und erhebt einen Anspruch auf das Waldstück. Rosalie ärgert sich, dass Michael plötzlich alles so genau nimmt und sie nicht ausziehen lassen will. Deshalb versucht sie eine Nachmieterin zu organisieren und schickt die wohnungssuchende Cornelia vorbei, die jedoch von Michael unter einem Vorwand abgelehnt wird. Doch so schnell gibt Rosalie nicht auf …Ermutigt durch Janas Weihnachtsbotschaft, macht Leni sich daran, Jakob zu erobern. Ihr taktisches Vorgehen hält allerdings für Pac einen ordentlichen Schock bereit. Als Noah und Maja wissen wollen, wer Matilda ist, stehen Ute und Till vor der schwierigen Frage, wieviel von der dunklen Wahrheit sie Maja eigentlich zumuten können.Während sich Vanessa und Christoph nach einer Aussprache inzwischen auf einem guten Weg sehen, verliert Yannick offensichtlich zunehmend die Kontrolle. Als Malu ihre Kette liegenlässt, bietet sich Justus eine günstige Gelegenheit, um die Wanze daraus zu entfernen. Er muss sich beeilen, denn Malu vermisst die Kette bereits. Isabelle sucht dringend eine neue Einnahmequelle. Über eine Begegnung mit Malu kommt ihr eine Idee.Während Laura von ihrem Hass auf Moritz getrieben ist, wird Felix von seinen Gewissensbissen heimgesucht. Ein Treffen mit Nazan bestärkt sein Gefühl, dass er sich momentan an einem Scheideweg befindet. Erik versucht verzweifelt, das Geld zu retten. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als Toni sein Missgeschick zu beichten. Sie findet es zwar traurig, dass der Urlaub ins Wasser fällt, aber noch schlimmer ist es, wie sehr Erik sich selbst geißelt.