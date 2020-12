«Farid - Magic Unplugged»: Neuauflage des Magie-Formats bei Sky

TV-News

Sender Sky holt mit Farid die Magie zurück ins Programm. Nach drei Jahren Pause gibt es also Nachschub für Fans der Zauberei in etwas anderem Gewand.

Drei Jahre ist es her, dass Sender Sky One das Formatin seine erste Staffel geschickt hatte. Nach dieser doch langen Wartezeit verkündet Sky nun, dass das Magie-Format eine Neuauflage bekommen soll und ab demimmer montags zur Primetime in Doppelfolgen laufen wird. Die Informationen stammen aus einem DWDL-Interview mit, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, in welchem er unter anderem vermeldet, dass Banijay Productions Germany für die Produktion zuständig sein soll.«Farid – Magic Unplugged» gehöre zu den erfolgreichsten non-fiktionalen Formaten des Senders und daher habe man sich mit Farid und dem Produzent Arno Schneppenheim stets über eine Fortführung ausgetauscht. Die Zeit sei nach den drei Jahren nun reif dafür, die Sendung noch einmal weiterzuentwickeln. Neu soll sein, dass die Serie dokumentarischer gedreht sein wird und sich so vom Reality-Stil löst. Mit hochkarätigen Co-Star gespickt sollte das Format vorerst rund um die Welt gedreht werden, was die Corona-Pandemie jedoch verhinderte und somit hauptsächlich in Deutschland gedreht werden musste.Mit von der Partie sind Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, die zweifache Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, Boris Becker, Julian Draxler sowie Benedikt Höwedes und Lothar Matthäus. Das Feld wird komplettiert von Ski-Ass und Neu-Kommentator Felix Neureuther, NBA-Star Dennis Schröder und Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Magier Farid freut sich auf die anstehende Show und möchte mit seinem Schaffen die Menschen aus ihrem Alltag entführen und über wundervolle Momente das Kind im Menschen zurückholen.