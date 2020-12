«Mainz bleibt Mainz» nur ohne Publikum

TV-News

Während in Düsseldorf der Karneval abgesagt wurde, bleibt die Fastnacht in Mainz unangetastet. Der SWR plant trotz Corona mit der Übertragung von «Mainz bleibt Mainz».

Am 12. Februar 2021 möchte der SWR die alljährliche Mainzer Sitzungtrotz großer Corona-Auflagen produzieren. Anders also als der WDR, der lediglich ein Best-Of der Karnevalssitzungausstrahlen wird, da die kommende Sitzung aufgrund der Pandemie abgesagt wurde. Beim SWR wurde deshalb das Motto „SWR Sofa Fastnacht“ ausgerufen. Ab dem 12. Januar werden zahlreiche Sendungen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ausgestrahlt, mit dem vorläufigen Höhepunkt aus der Karnevalsstadt.Dabei soll der traditionelle Sendeplatz am Freitag vor Rosenmontag beibehalten werden. Dann möchte Das Erste um 20:15 Uhr aus dem Saal die Übertragung starten – allerdings ohne anwesendes Publikum. „Gemeinsam mit den beteiligten Vereinen setzt der SWR alles daran, gerade in diesen schwierigen Zeiten den Menschen ein unterhaltsames Fastnachtsangebot zu präsentieren. Hier soll vor allem das Aushängeschild der Fernsehfastnacht «Mainz bleibt Mainz» nicht fehlen“, sagte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler in einer Mitteilung.Er ergänzte: „Zwar kann nicht aus allen Hochburgen aktuelles Programm gezeigt werden, aber der SWR bildet wie gewohnt die Fastnachtsvielfalt der Regionen im Südwesten ab. Dabei werden alle Neuproduktionen unter Beachtung strenger, fortlaufend aktualisierter Hygienekonzepte realisiert.“