DerHansus  FIFA im Karrieremodus

YouTuber

Von EA in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt verfügt der Karrieremodus bei FIFA noch über eine große Community. „Bourney“ Hansus bringt den Modus zu YouTube.

Betrieben wird der Kanalvon Bernhard „Bourney“ Schweiger und das seit dem 08. September 2011. Übernimmt man die YouTube-Kanal-Beschreibung geht es dabei im Kern darum: „“. Im Impressum des Kanals versteckt sich dann auch die Athletia Sports GmbH, welche wohl für gewissen vermarktungsbereiche mit dem Kanal zusammenarbeitet. Aber zum Content, und schlicht gesagt dem, was sich FIFA und Hersteller Electronic Arts Sports seit mehreren FIFA-Versionen eher stiefmütterlich widmet: Dem Karrieremodus.Klickt man sich zu den ersten veröffentlichen Videos im Jahre 2011 zurück beginnt die Reise des Kanals mit FIFA 12, dem damaligen Karrieremodus und einigen Videos zum damals noch recht neuen „Ultimate Team“-Modus. Gerade die Episoden über letzteren Modus wurden deutlich mehr geklickt als ihre Konterparts zum Karrieremodus, jedoch über einiges an Zeit spezialisierte sich der Kanal dann doch auf das Karrierespiel. Das Augenmerk auf den von EA immer weniger beachteten Modus zahlte sich wohl aus undkann sich mittlerweile über 366.000 Abonnenten freuen.Auch zu aktuellen Zeiten versucht „Bourney“ in verschiedenen Video-Reihen das Maximum aus dem Karrieremodus herauszuholen. Im klassischen Karrieremodus-Vorgehen ist das Ziel stets einen zumeist unterklassigen Verein zu übernehmen und an die Spitze zu führen, konkret gilt der Gewinn der Champions Leaugue neben einem nationalen Liga-Erfolg als „Endziel“. Dabei achtetdarauf, dass während der Karriere zumindest zu Beginn sich Transfers auch im Rahmen des Möglichen befinden, um so eine gewisse Realität zu präsentieren. Im aktuellen FIFA-Teil ging es mit einer Karriere mit Leeds United los und nach dem Next-Gen-Upgrade startete eine neue Serie mit dem MSV Duisburg.Der „Neustart“ mit dem MSV gab es, da auch „Bourney“ das anstehende Next-Gen-Upgrade probieren und den Zuschauern präsentieren wollte. Nach einigen wenigen Videos zeigte sich der FIFA-Veteran gegenüber EA kritisch und sagte klar, dass sich nur für den Karrieremodus das Update auf eine Next-Gen-Konsole nicht lohnen würde. Auch kritisiert er immer öfter in seinen Videos verschiedene Mechaniken und Probleme im Karrieremodus. Neben dem klassischen Spiel beschäftigt er sich in anderen Video-Reihen beispielsweise mit sogenannten „Sprint-to-Glorys“, wobei ohne Rücksicht auf Realität oder Authentizität der schnellste Weg zum Erfolg gesucht wird.Auf seinem Zweitkanal „DerHanusOderSo“ kommen dann Fans des Karrieremodus im „Spielerkarriere“-Stil auf ihre Kosten. Auch hier wird zumeist eine Karriere bei einem unterklassigen Verein gestartet und sich konsequent mit dem virtuellen Ego an die Spitze gekickt. Grundsätzlich gibt es den Zweitkanal seit dem 07. April 2014 mit mittlerweile 62.000 Abonnenten. Neben den YouTube-Formaten werden regelmäßig auch längere Ausgaben in Streams via YouTube abgesessen. Egal, ob bei den Spielerkarrieren oder den klassischen Manager-Karrieren ist es dem YouTuber stets wichtig, die Community bestmöglich einzubinden. In den Kommentarsektionen sollen Transfervorschläge gemacht werden, Jugendspieler ausgewählt werden und in Abstimmungen wird festgelegt, welche Spiele DerHansus selbst zocken soll in der nächsten Ausgabe.