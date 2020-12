«Kelly Clarkson Show» bleibt zwei weitere Jahre

US-Fernsehen

Die Talkshow von NBCUniversal wird weitere zwei Staffeln bekommen.

Die Verantwortlichen bei NBCUniversal gaben bekannt, dass siefür zwei weitere Staffeln bis ins Jahr 2023 verlängert haben. Somit erreicht das Format mindestens vier Staffeln. Die Sendung wird von den kürzlich umbenannten NBCUniversal Syndication Studios produziert und vertrieben, die die Sendung fast an drei Viertel der ländlichen TV-Stationen von NBC verkauft haben.„Ein Lichtblick in diesem unvorhersehbaren Jahr ist, dass wir den Sendern und Fans weiterhin eine Show liefern können, die Menschen zusammenbringt", sagte Wilson. "Das wäre nicht möglich ohne das Herz und den Humor der talentierten und engagierten Kelly Clarkson und unserem Produktionsteam, angeführt von dem unvergleichlichen Alex Duda, die beide Meister des Geschichtenerzählens sind.“"«The Kelly Clarkson Show» ist eine der optimistischsten Erfolgsgeschichten in der Erstausstrahlung der Syndication. Kelly ist eine geliebte Künstlerin und Moderatorin mit tiefen Wurzeln bei NBC und wir freuen uns sehr, dass sie weiterhin ein wichtiger und geschätzter Teil des Programms unserer Sender ist", fügte Valari Staab, Präsidentin von NBCUniversal Owned Television Stations, hinzu.