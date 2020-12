Neun Corona-Fälle am Colin Kapernick-Set

US-Fernsehen

Die Serie wird von Ava DuVernays Unternehmen umgesetzt.

Wie das Branchenblatt ‚Variety’ erfahren hat, sind bei Ava DuVernays neuer Serieneun Corona-Ansteckungen gemessen worden. Das Los Angeles County Department of Public Health meldete die Häufung von Coronavirus-Fällen bei der Netflix-Produktion in Gardena, Kalifornien.Die Crew bereitet derzeit das Set für die fiktionale Serie vor, die sich auf Colin Kapernicks Highschool-Jahre konzentriert. Die Aufnahmen beginnen im Januar, und die Dreharbeiten wurden nicht als Folge der Corona-Fälle verzögert, sagten Insider. Netflix wollte sich dazu nicht äußern. Anfang Dezember wurden beim Bau eines neuen Gebäudes vier Personen mit Corona entdeckt.Auch die Serie, die seit Mitte November bei CBS Radford in Studio City, Kalifornien, gedreht wird, ist von Vorfällen überschattet. Dort wurden 20 positiv getestete Mitarbeiter vorgefunden.