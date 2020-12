NBC verlängert «Transplant»

US-Fernsehen

Die kanadische Mediziner-Serie rutschte aufgrund der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie ins Programm. Nun bestellt NBC eine zweite Staffel.

ist eine kanadische Serie, die bereits im Februar ihre Premiere feierte. Aufgrund der Produktionsschwierigkeiten für die aktuelle Saison nahm die fertige Serie NBC ab Herbst mit ins Programm. Nun bestellte das Network eine zweite Staffel. Die erste Staffel holte im Durchschnitt ein Rating von 0,7 Prozent in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen. 5,7 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt pro Folge ein, rechnet man die DVR-Zahlen nach sieben Tagen mit ein. Das Debüt in den USA holte ein Rating von 0,4 Prozent und fast vier Millionen Zuschauer.Die Serie dreht sich um den syrischen Arzt Bashir „Bash“ Hamed (gespielt von Hamza Haq), der mit seiner jüngeren Schwester nach Kanada floh, um dort seine Medizinkarriere zu erneuern. Neben Haq stehen Laurence Leboeuf, John Hannah, Jim Watson und Ayisha Issa vor der Kamera.Serien-Schöpfer Joseph Kay ist neben Jocelyn Deschenes, Bruno Dube, Randy Lennox, Virginia Rankin, Jeremy Spry und Tara Woodbury ausführender Produzent. «Transplant» wird von Sphère Média Plus zusammen mit CTV und NBCUniversal International Studios produziert. NBCUniversal Global Distribution vertreibt die Serie weltweit.