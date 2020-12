Das leere Drogenversteck sorgt bei Luca und Oskar für Panik

Soap-Check

Die Soap-Vorschau: Bei «Köln 50667» dreht sich am Montag alles um Drogen, denn Samantha hat sich das Rauschmittel angenommen.

Hendrik erzählt Ben amüsiert, mit welchen simplen Tricks er Frauen erobert. Tatsächlich erliegt Tatjana einem davon. Während Britta nur schwer erträgt, dass Hendrik seiner Sammlung eine weitere Frau hinzufügt, macht Tatjana in letzter Sekunde einen Rückzieher. Mona erzählt dem verständnisvollen Jens, dass Gerhard ihr neben seinem grenzenlosen Egoismus auch nie Selbstvertrauen vermittelt hat. Doch da steht Gerhard plötzlich in der Tür und will ihr ermöglichen, ihre Meisterprüfung nachzuholen. David und Amelie streiten um das beste Konzept für die Ausschreibung der Juwelenbörse. Mona macht ihnen ungewohnt taff klar, dass sie im Interesse des Hotels an einem Strang ziehen sollten.Maja wird von Florian hart ausgebremst. Alfons hilft Cornelia bei den letzten Vorbereitungen. Franzi und Tim feiern ihre Vermählung. Selina und Christoph küssen sich. Vanessa muss an sich arbeiten. Obwohl Maja den Männern abgeschworen hat, genießt sie die ausgelassene Hochzeitsparty und tanzt mit Florian die Nacht durch. Als er sie am frühen Morgen bis nach Hause begleitet, folgt sie einem spontanen Impuls und versucht sich ihm anzunähern. Doch Florian weicht zurück: Er will nicht ihr Lückenbüßer sein! Cornelia hat die gebastelten Papier-Herzen, mit denen sie die Fürstensuite dekorieren wollte, vergessen. Alfons macht sich auf die Suche nach den Herzen. Nachdem Franzi und Tim auch die letzten Hürden überwunden haben, geben sie sich im Kreise ihrer Liebsten das Ja-Wort. Sie genießen ihre Hochzeitsfeier in vollen Zügen und Tim lässt es sich später nicht nehmen, seine Braut über die Türschwelle zu tragen. Am späten Abend der Hochzeitsfeier kommt es zwischen Selina und Christoph erneut zu einem Kuss. Ariane gefällt es nicht, dass ihre beste Freundin ausgerechnet den Mann küsst, der ihr erklärter Erzfeind ist.Weil sie die Befürchtung hegt, dass Monika ihr bei Robert den Rang ablaufen könnte, ringt Britta sich dazu durch, Robert ihre Gefühle für ihn zu gestehen. Doch damit kommt sie leider zu spät. Leni versucht derweil, Jakob unter dem Mistelzweig einen Kuss abzuringen. Aber dann steht plötzlich Sebastian neben ihr und fordert seinen Kuss ein.Als Justus ein Gespräch zwischen Finn und Malu belauscht, erfährt er etwas, was ihn ziemlich erschüttert. Während Vanessa in Sorge um Yannick zu ihm eilt und ihm ganz impulsiv ihre Zuneigung gesteht, droht Christoph einen schweren Fehler zu machen. Jenny scheitert mit ihrem Vorhaben, Annabelle in Weihnachtsstimmung zu bringen. Doch mithilfe von Deniz kommt sie dahinter, was Annabelle so sehr bedrückt.John hat versäumt, die Frist von Hannes' und Sentas Grab zu verlängern. Zusammen mit seinem Bruder macht er sich auf, um die Ruhestätte zu sichern. Dabei müssen sich die beiden eingestehen, dass sie dem Grab schon länger keinen Besuch mehr abgestattet haben. Während Nihat um sein Leben rennt, ruft Lilly die Polizei, und Moritz gesteht endlich seine Hehlerei. Lilly ist froh, dass Nihat nichts passiert ist, was er nur zu gern registriert.Dietrichs Mutter bringt mal wieder jede Menge Chaos in das Leben ihres Sohnes: Nun hält sie Jessi für die perfekte Schwiegertochter und will die beiden unbedingt verkuppeln. Kann Jessi mit Frau Noltings Hilfe endlich Dietrichs Herz erobern? Alexa wiederum liefert der Direktorin den Beweis, dass Lilli sie blutig geschlagen hat und fordert den Rausschmiss der verhassten Mitschülerin. Doch das muss eine Lehrerkonferenz entscheiden. Alexa geht das allerdings nicht schnell genug und sie hetzt die gesamte Schule gegen Lilli auf. Welches Urteil fällen die Lehrer über deren Zukunft? Danny bekommt derweil einen morgendlichen Schrecken eingejagt, als er im Sekretariat die schlafende Schülerin Angelina vorfindet. Das Mädchen will partout nicht reden und reagiert aggressiv auf ihre herbeigerufene Mutter. Thea und Danny begeben sich auf Spurensuche und decken eine tragische Familiengeschichte auf. Jacqueline kommt unterdessen mit ultra-langen Fingernägeln in die Schule – sie kann damit nicht mal mehr ihr Heft umblättern, geschweige denn schreiben. Die anderen Mädels finden den Look aber total stylish und die Jungs wittern eine Chance zur Arbeitsvermeidung. Bald machen die Superkrallen in der Schule die Runde...Luca und Oskar verfallen in Panik, weil ihr Drogenversteck leer ist. Doch zu ihrer Erleichterung hat nur Samantha die Drogen an sich genommen. Sie will von jetzt an beim Verticken mit dabei sein. Luca und Oskar wissen nicht, ob sie auf den Deal eingehen sollen. Schließlich lenken sie zum Schein ein und akzeptieren Samantha als Partnerin. Somit gelingt es Luca und Oskar, die Drogen wiederzubekommen. Samantha erklärt den beiden, dass sie das Geschäft ihres Lebens verpassen, weil sie einen sehr guten Pillen-Lieferanten kenne. Während Oskar die ganze Sache allmählich zu groß wird und er lieber mit Cleo für die Musical-AG probt, lässt sich Luca hinter Oskars Rücken auf Samanthas Angebot ein.Milla kommt am Morgen mit Eric aus dem Krankenhaus zurück. Sie steht immer noch unter Schock wegen dem, was Eric passiert ist. Doch den plagt eher das schlechte Gewissen, dass der Familienurlaub nach London nun geplatzt ist. Milla hat Erics Unfall schwer zugesetzt und die Angst, die sie schon bei Amelies Unfall empfunden hat, kommt wieder hoch. Sie wirft Eric vor, sie nicht ernst zu nehmen, als der seine Schmerzen runterspielt. Doch nachdem er versteht, was Milla auf dem Herzen liegt, ist er einsichtig – und schließlich verbringen alle im Loft einen lustigen Tag im London-Style. Das zeigt Milla einmal mehr, wie wichtig ihr ihre Familie ist, und sie ist froh, so tolle Menschen um sich zu haben, die sie hoffentlich niemals verlassen…