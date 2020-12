«Late Night Alter  Merry Christmas»: Weihnachtsparty für ZDFmediathek und ZDFneo

TV-News

Am Donnerstag, den 10. Dezember gibt es in der ZDFmediathek um 0:05 Uhr bei ZDFneo den obligatorischen Weihnachtsabschluss von «Late Night Alter».

Die Show mitfeiert zu diesem Zeitpunkt nach dem Staffelfinale eine Weihnachtsfeier der besonderen Art. Zwischen Glühwein und Tannenbaum soll coronakonforme Fröhlichkeit für Kolleginnen und Kollegen angesagt sein. Das weihnachtliche Spektakel soll Weihnachtssongs in Dauerschleife, besinnliche Zeit und einen geordneten Jahresabschluss einläuten. Doch es kommt anders.Die Ereignisse überschlagen sich. Die Hausband „Pudeldame“ um Schauspieler Jonas Nay erscheint nicht und später ist Arianes Dackel Wolfgang spurlos verschwunden. Im Berliner „Late Night Alter“-Studio ereignet sich also vorfestliches Verwirrspiel mit Unterhaltungsfaktor.Neben dem „Late Night Alter"-Team gibt es mit Daniele Rizzo, Simon Steinhorst und Carlos Lobo besondere Gäste für den Abend. Gemeinsam mit Moderatorin Ariane Alter steht eine Weihnachtsfeier, welche so noch nie erlebt wurde auf dem Programm. Mit dem Jahr 2020, auf das wohl Jeder gerne verzichtet hätte, wird dann auch noch musikalisch abgerechnet.