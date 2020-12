«Pennyworth»: Batman-Prequel gibt zweite Staffel bekannt

US-Fernsehen

Beim amerikanischen Pay-TV-Sender Epix soll es ab 13. Dezember mit der zweiten Staffel von «Pennyworth» weitergehen. Wie Alfred Pennyworth zum Wayne-Butler wird, soll jetzt geklärt werden.

Die Handlung der Serie dreht sich um den erwähnten ehemaligen britischen Soldaten. In den 1950er- und 1960er-Jahren eines alternativen Londons steht der Industriellenoch vor der Geburt seines Sohns und späteren Batmans. Thomas Wayne möchte in einem Komplott die englische Monarchie stürzen und benötigt in seinen Ausführungen einen Bodyguard, Alfred Pennyworth.Wenn auch nicht offiziell als Ziel gesetzt sollein Prequel speziell fürsein, so zumindest äußert sich, welcher die Produktion leitet. Warum sich Alfred später in seinem Leben selbstlos und komplett in den Dienst der Waynes stellt soll nun Staffel zwei klären. Des Weiteren greift die Serie knapp ein Jahr nach den Ereignissen der Auftaktstaffel ein. Lord Harwood (Jason Flemyng) entkam aus dem Gefängnis und in Großbritannien wütet ein Bürgerkrieg. Batman-Fans werden in der zweiten Staffel zudem eine für die spätere Handlung sehr bedeutende Figur begrüßen können:, gespielt von Simon Manyonda.Mit etwas Verspätung dürfen sich deutsche Anhänger der Serie dann auf eine Ausstrahlung hierzulande freuen. Ab dem 28. Februar 2021 nimmt der Streaminganbieterdie zweite Staffel «Pennyworth» in dessen Angebot auf.