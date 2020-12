«Heartbreak High»: Netflix ordert Neuauflage des australischen Teenie-Titels

Vermischtes

Mit Heartbreak High soll beim Streaminganbieter Netflix ein Reboot der australischen Kultserie aus den 90er Jahren ins Angebot kommen.

Produziert wurde die Originalserie von 1994 bis 1999, für deutsche Zuschauer war sie ab September 1994 imund schlussendlich beiab 1996 zu sehen. Der Erfolg und entsprechender Kult-Status dürfte bei den Fans also noch in Erinnerung sein. Grund genug fürsich an einer Neuauflage der Serie zu versuchen. Der Reboot vonsoll jedoch erst 2022 an den Start gehen.Damit sich Fans der Serie aber nicht allzu lange gedulden müssen und ihre Erinnerung an die sieben Staffeln der Originalproduktion auffrischen können bietet Netflix diese bereits ab sofort zur Verfügung. Interessant wird das vor allem bei Staffel sieben, diese war seinerzeit nämlich nicht im deutschen Free-TV zu sehen. Bei Netflix kann diese Lücke also jetzt geschlossen werden, wenn auch nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln.Worum soll es bei dem Reboot der Serie aber gehen?, Verantwortlich für australische Originalproduktionen bei Netflix , stellt klar, dass man nicht nur in Nostalgie schwelgen möchte. Sowohl für Kinder der 90er wie auch für aktuell junge Leute in Australien soll die Neuauflage dafür sorgen, dass sich jeder angesprochen und wahrgenommen fühlt. Mit Geschichten aus dem Leben, Sinn für Humor und einem entsprechenden optischen Stil soll die Serie die Jugendkultur nachempfinden und für Verständnis sorgen.