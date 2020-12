«Quiz ohne Grenzen»: Jörg Pilawa mit Quiz-Show zum Jahresende

TV-News

Moderator Jörg Pilawa präsentiert am 12. Dezember um 20:15 Uhr eine besondere Quizshow im Ersten. Besonders, da sie gleichzeitig in zwei weitere Länder übertragen wird, und nicht nur übertragen.

In den letzten Wochen vor Weihnachten wird in der ARD mit demnochmal um die Wette geraten. Beteiligt sind dabei Kontrahenten aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder auch Finnland. Zumindest die Zuschauer aus Österreich, der Schweiz und Deutschland können auch Länderspezifisch mitfiebern. Nicht nur die ARD übertragt die Show, sondern über den Österreichischen Rundfunk und das Schweizer Fernsehen kommt die Samstagabend-Show in den drei Ländern zur selben Zeit.Das Konzept ist denkbar einfach: Acht Prominente aus acht Ländern kommen für einen Spieleabend zusammen. Drei Stunden soll insgesamt gespielt werden und am Ende gewinnt ein Kandidat für sein jeweiliges Land 50.000 Euro. Frei nach dem Motto: Wenn wir aktuell nicht von Land zu Land reisen können, spielen wir wenigstens in einer Quizshow gemeinsam um Geld. Zur Primetime um 20:15 Uhr am 12. Dezember dürfen die Zuschauer sich im Ersten auch auf die Blue Man Group und einige tierische Überraschungen freuen.Mit von der Partie ist für Deutschland Günther Jauch, DJ Bobo für die Schweiz und Samu Haber für Finnland. Etwas kurios erscheint vorerst die Teilnahme von Miroslav Klose für Kroatien und Markus Lanz für Italien, nicht jedoch, wenn der geneigte Zuschauer weiß, dass beide in den entsprechenden Ländern geboren sind und eben nur früh in ihrer Kindheit nach Deutschland kamen. Ebenso der Fall bei Emilia Schüle, welche für Russland antreten wird. Klarer ist das bei Adele Neuhauser für Österreich und Kaya Yanar für die Türkei.