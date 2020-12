Nach weiterer Spielverlegung: Das Erste überträgt Stuttgart gegen Freiburg

TV-News

Die DFB-Pokal-Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt wurde auf Wunsch der Leverkusener verlegt. Nun zeigt das Erste das schwäbisch-badische Derby live.

Am Donnerstag verkündete der Deutsche Fußball Bund (DFB), dass nach der Partie des FC Bayern München gegen Holstein Kiel auch das Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal zwischen Leverkusen und Frankfurt ins neue Jahr verlegt wurde. Der Anstoß wird am 12. Januar um 20:45 Uhr erfolgen. Damit ändert sich auch in der Programmplanung des Ersten etwas, das die Partie ursprünglich vor Weihnachten übertragen wollte. Der öffentlich-rechtliche Sender nimmt nun stattdessen die Paarung zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg ins Programm. Auch hier ist der Anstoß um 20:45 Uhr.Ursprünglich war der Anpfiff für 18:30 Uhr geplant. Leverkusen gegen Frankfurt wird nach der Verschiebung somit nur noch bei Sky zu sehen sein, die alle Spiele des DFB-Pokals live zeigen. Die Verlegung gestaltete sich anders als die Terminierung des Bayern-Spiels für die Leverkusener schwieriger, obwohl Bayer 04 dieselben Argumente darlegte wie der Rekordmeister bei seiner Antragsstellung. Zuvor hatten sowohl der Spielleiter als auch der DFB-Spielausschuss die Leverkusener Anträge abgelehnt. Nun wurde dem Antrag doch stattgegeben.„Mit diesem Urteil hat das Bundesgericht unserer Vorstellung des Fair-Play-Gedankens und der Gleichbehandlung beider in den Europapokal-Wettbewerben stark geforderten Klubs entsprochen. Eintracht Frankfurt als betroffener Pokal-Kontrahent war dabei in Person von Axel Hellmann und Fredi Bobic immer unterstützend an unserer Seite. Die Eintracht hat eine wunderbare Haltung an den Tag gelegt, für die wir uns ausdrücklich bedanken möchten“, kommentierte Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Bayer 04 Leverkusen, das Urteil.Bereits am 22. Dezember ist eine weitere Pokalpartie im Free-TV zu sehen. Wenn Borussia Dortmund zu Eintracht Braunschweig reist, überträgt Sport1 das Spiel in voller Länge.