Disney zieht bei «DuckTales» den Stecker

US-Fernsehen

Die Serie von Disney XD ist damit Geschichte. Musste das Format für «Darkwing Duck» gehen?

Der Neustart derwird nicht über die aktuelle dritte Staffel auf Disney XD hinaus gehen. Die Animationsserie wurde erstmals 2015 angekündigt und vor drei Jahren uraufgeführt. Wie das Original folgte sie Dagobert Duck und seinen Neffen sowie eine Vielzahl anderer Charaktere. Die dritte und letzte Staffel startete Anfang des Jahres, die jüngste Episode wurde am 30. November ausgestrahlt."Das talentierte Kreativteam unter der Leitung von Matt Youngberg und Francisco Angones hat drei Staffeln mit 75 Episoden und mehr als 15 Kurzfilmen eine außergewöhnliche Erzählweise mit einzigartig neu erfundenen Charakteren geliefert", sagte ein Sprecher von Disney XD in einer Erklärung. "Während die physische Produktion noch in vollem Gange ist, ist «DuckTales» weiterhin weltweit auf Disney Channels und Disney+ erhältlich, und die Fans werden im Jahr 2021 ein episches Staffel-Finale erleben.“Das Aus der Serie war offensichtlich von langer Hand geplant, denn Fans von Wasservögeln und klassischen Disney-Zeichentrickfilmen brauchen sich keine Sorgen zu machen. Disney+ bereitet den Neustart von «Darkwing Duck» vor.