Erneut verlegtes NFL-Spiel live im ran-Livestream zu sehen

TV-News

Zum dritten Mal wurde das Spiel zwischen den beiden Rivalen Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens verlegt. Es soll am späten Mittwochabend stattfinden und wird nur im Livestream zu sehen sein.

Das Football-Spiel der Pittsburgh Steelers und den Baltimore Ravens wurde erneut verlegt. Eigentlich hätte das Spiel bereits vergangenen Donnerstag zur besten Sendezeit im amerikanischen Fernsehen laufen sollen und so den Thanksgiving-Tag abrunden sollen. Durch diverse Covid-19-Erkrankungen wurde das Spiel jedoch zunächst auf Sonntag und dann auf Dienstagabend Ortszeit verlegt. Nun soll die Partie am Mittwoch stattfinden. Der Kick-Off wird um 21:40 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Eigentlich sollte Dienstagnacht das Spiel live auf ProSieben laufen, durch die Neuansetzung wird daraus jedoch nichts.Ganz auf das Spiel müssen die Football-Fans hierzulande dennoch nicht verzichten. Das Spiel wird live im kostenlosen Stream beim ran.de zur sehen sein. Die Übertragung startet bereits ab 21 Uhr, denn Max Zielke und Christoph „Icke“ Dommisch berichten vor dem Spiel noch über die aktuellsten News rund um das Lederei.Zur den vielen Spielverlegungen kam es deshalb, weil am Montag erneut ein Ravens-Spieler positiv auf das Virus getestet worden war. Es war damit der neunte Tag in Folge, dass ein Spieler des Teams beziehungsweise ein Mitglied des Betreuerstabs positiv getestet wurde. Laut eines Berichts vonsprach sich die Mannschaft nach einem Treffen selbst gegen eine Austragung des Spiels am Montag aus.