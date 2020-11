«Biete Rostlaube» mit Jubiläumsspecial und Henssler kredenzt Weihnachtskochduell

TV-News

Bei VOX jagt die eine Sondersendung die Nächste.

Eigentlich verhilft Panagiota Petridou ihren Klienten seit mittlerweile zehn Jahren zu ihrem Traumauto bei. Anlässlich des Jubiläums aber wird alles am 20. Dezember um 18.10 Uhr in der zweistündigen Sonderausgabe auf den Kopf gestellt. Direkt im Anschluss lädt Steffen Henssler um 20.15 Uhr die Zuschauer ein zu der weihnachtlichen Sonderausgabe vonBei «Biete Rostlaube» erhält Petridou sonderlicher Weise ein ordentliches Startkapital, um ein Auto ihrer Wahl zu besorgen, um es dann gemeinsam mit ihren Werkstatt- und Händlerkollegen nach ihrem Geschmack aufzumotzen. Dieses fesche Unikat wird dann für einen guten Zweck versteigert. Währenddessen sprechen sie und ihre Kollegen über die besonderen Momente und Menschen der vergangenen zehn Jahre, sowie deren Geschichten und Autos.Bei der Sonderausgabe von «Grill den Henssler» dürfen die Kandidaten ein Weihnachtsmenü kredenzen. Diesmal treten gegen Henssler der «Let’s Dance»-Juror Joachim Llambi, die Moderatorin Sonja Zietlow und die Autorin & Moderatorin Laura Karasek an. Der Koch-Coach Stefan Marguard unterstützt dabei das Promi-Dreiergespann. Die Jury besetzen gewohnter Weise Reiner Calmund, Mirja Boes und Christian Rach. Um dem RTL-Jahresrückblick «2020! Menschen, Bilder Emotionen» ausweichen zu können, wird die Sendung am 20. anstelle des 6. Dezember ausgestrahlt.