«Martina Hill Show» im Sat.1 Weichnachtsspecial

TV-News

Mitte Dezember soll im Sat.1 ein Weihnachtsspecial der Martina Hill Show laufen, wohl im Anschluss des Finales von „Pretty in Plüsch“.



Als Sendeplatz wählt Sat.1 für das kommende Weihnachtsspecial derden 18. Dezember. Sendezeit 22:45 Uhr. Besonders ist das, da zuvor an jenem Freitag die vierte und letzte Ausgabe vonläuft. Das Finale wird als sehr quotenstark zu erwarten sein.Diese Kombi greift Sat.1 auf, da die Quoten für die Comedy-Show zuletzt eher dürftig ausfielen. Bisher lief die Sendung im Anschluss an die «Greatnightshow» und erreichte im Schnitt etwas mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Einzig der Start der Staffel schaffte den Sprung über die Marke von zehn Prozent. Damit das Weihnachtsspecial da besser abschneidet, platziert Sat.1 es also direkt hinter das «Pretty in Plüsch»-Finale.Inhaltlich dürfen sich die Zuschauer auf Vivienne und Olaf im Auftrag von ShoppingShop24 freuen, Sarah macht auf einem Weihnachtsmarkt deutlich, worum es bei Weihnachten wirklich geht und Jenny Silverstick kümmert sich um das Festtagsgeschäft. Somit ist ein bunter Comedy-Mix geboten.