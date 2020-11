«Supernatural»: Staffel 14 im Free-TV

TV-News

Ab dem 14. Dezember zeigt ProSieben Maxx die vorletzte Staffel der Dämonenjäger. Wöchentlich gibt es montags um 22:05 Uhr neue Folgen.

Macher und Hauptdarsteller der Serie haben beschlossen und verkündet, dass mit Staffel 15 Schluss sein wird. Bevor jedoch Ende der Reise um Sam und Dean Winchester ist strahltdie vorletzte 14. Staffelals Free-TV-Premiere aus. Die Serie war zu Beginn nur auf fünf Jahre ausgelegt und begeistert Fans weltweit seit 2006. Was in Staffel 14 erwartet werden kann sollen hier bestenfalls nur Fans lesen, welche die vorherigen Staffeln bereits kennen. Inhaltlich wird es einige Hinweise geben.Staffel 14 startet drei Wochen nachdem, Erzengel Michael aus der apokalyptischen Welt den Körper von Dean ergriffen hat. Michael orientiert sich in unserer Welt und kommt zu dem Schluss, Dämonen und Monster sind die einzig würdige Spezies. Er baut sich eine Armee auf und versucht bisherige Verwundbarkeiten zu eliminieren.Bruder Sam versucht mit Bobby und Mary den Erzengel und damit Dean zu finden. Jack verliert seine übernatürlichen Kräfte und muss mit den enormen Schwierigkeiten des Lebens als Mensch kämpfen. Castiel geht derweil ein brüchiges Bündnis ein. Die Gruppe sieht sich Erzengel Michael und seiner Armee von Dämonen und Monstern gegenüber. Nur so kann Dean gerettet werden.Unter den Schauspielern finden sich Jensen Ackles als Dean, Jared Padalecki als Sam, Bobby wird von Jim Beaver verkörper und Mary von Samantha Smith. Alexander Calvert und Misha Collins spielen Jack und Castiel. Mit Folge 13 und 14 bricht die Serie die 300-Folgen-Marke und hält für Fans etwas Besonderes bereit.