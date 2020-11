TV-News

Eine neue Folge wird kurz vor Weihnachten 2020 ausgestrahlt.

Die Verantwortlichen bei ProSieben schicken eine neue Folge vonauf Sendung. Bereits einige Episoden hat der Sender über den Äther geschickt, nur drei Episoden schafften es auf überdurchschnittliche Quoten. Nur eine Ausgabe erreichte einen Marktanteil von über zehn Prozent bei den Werberelevanten.Dennoch gibt es am Donnerstag, den 17. Dezember 2020,zu sehen. Die mehrstündige Sendung fasst schräge Ereignisse, unfassbare Videos und unglaubliche Momente, die es aus der Welt gibt, zusammen.Damit übernimmt die Rankingshow den Sendeplatz der neuen Show «Teddy gönnt dir!», in der Teddy Teclebrhan zwei Mal auf Sendung geht. Bereits in der kommenden Woche geht es los.