48. International Emmy Awards: Die Gewinner

International

Deutschland ging in diesem Jahr leer aus. Ein 13-jähriger Brite wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet.

Arts Programming

Best Performance by an Actor

Best Performance by an Actress

Comedy

Documentary

Drama Series

Non-English Language U.S. Primetime Program

Non-Scripted Entertainment

Short-Form Series

Telenovela

TV Movie/Miniseries

Am Montag vergab die Interational Academy of Television Arts & Sciences bereits zum 48. Mal den International Emmy Award. Die deutschen Werke, unter anderem die «Charity»-Serie und Emma Bading für «Play» gingen leer aus. Stattdessen überraschte der Spielfilm «Responsible Child» als bester TV-Movie/Miniserie. Die Produktion von Kudos für BBC Two lief im vergangenen Herbst. Hauptdarsteller Billy Baratt wurde mit einem Emmy als bester Schauspieler ausgezeichnet.Beste Serie wurde «Delhi Crime» vom indischen Netflix. Die Serie debütierte vor rund eineinhalb Jahren und wurde für eine zweite Staffel verlängert. Das Format basiert auf dem Fall der Vergewaltigung von Banden in Delhi im Jahr 2012. Das Werk wurde in Englisch und Hindi gedreht.- «Jake and Charice» (NHJ, Japan)- «Refavela 40» (HBO Brasil, Brasilien)- «Why Do We Dance?» (Sky Arts/Vereintes Königreich)- Guido Caprino in «1994» (Sky, Italien)- Raphael Logam in «Impuros» («Impure») – Season 2 (Disney, Brasilien)- Arjun Mathur in «Made in Heaven» (Tiger Baby, Indien)- Emma Bading in «Play» (ARD/Deutschland)- Andrea Beltrão in «Hebe» (Fox, Brasilien)- Yeo Yann Yann in «Invisible Stories» (HBO Asia, Singapur)- «Back to Life» (Showtime, Vereintes Königreich)- «Fifty» (EndemolShine, Israel)- «Four More Shots Please» (Pritish Nandy Communications Limited, Indien)- «El Testigo» («The Witness») (Caracol Television, Kolumbien)- «Granni-E-minem» (Korean Broadcasting System, Südkorea)- «Terug naar Rwanda» («Back to Rwanda») (VRT, Belgien)- «Charité» – Season 2 (UFA Fiction, Deutschland)- «Criminal U.K.» (Netflix, Vereintes Königreich)- «El Jardín de Bronce» («The Bronze Garden») (HBO Latin, Argentinien)- «No te Puedes Esconder» (Netflix, USA)- «Preso No.1» (Telemundo, USA)- «Canta Comigo» Endemol Shine (Brasilien)- «Folkeopplysningen» («The Public Enlightenment») (Teddy TV, Norwegen)- «MasterChef Thailand» – Season 3 (Heliconia H Group Company Limited, Thailand)- «Content» (Ludo Studio, Australien)- «Mil Manos por Argentina» («One Thousand Hands for Argentina») (Storylab, Argentinien)- «People Like Us» – Season 2 (Pilgrim Pictures, Singapur)- «Chen Xi Yuan» («Love And Destiny») (Gcoo, China)- «Na Corda Bamba» («On Thin Ice») (Plural, Portugal)- «Pequeña Victoria» («Victoria Small») (Viacom, Argentinien)- «L’Effondrement» («The Collapse») (Canal Plus, Frankreich)- «Elis – Viver é Melhor que Sonhar» (Globo, Brasilien)- «The Festival of the Little Gods» (Tohuku, Japan)