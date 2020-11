«GZSZ»-Außen-Set erhält neues & schöneres Zuhause

Vermischtes

Ab März 2021 wird dann das neue Set in Potsdam-Babelsberg des wohl bekanntesten Berliner Szene-Kiez zu sehen sein.

Seit 14 Jahren werden in Potsdam-Babelsberg im Außen-Set von, das unter anderem den Kolleplatz, einen U-Bahnhof, einen Späti, Jo Gerners Wirkstätte und das „Mauerwerk“ beinhaltet, die Geschichten im wohl bekanntesten Berliner Szene Kiez gedreht. Nun zieht das Außen-Set, das eigentlich nur für fünf Jahre geplant war, einige hundert Meter um und wird größer, aufwendiger und detaillierter als zuvor.Im Januar 2021 sollen die ersten Dreharbeiten dort stattfinden, während im März 2021 die Premiere geplant ist. Insgesamt besitzt das Außen-Set 15 Häuser, verschiedene Straßenzüge und viele echte Bäume, das an typische Ecken von Berlin Mitte und Prenzlauer Berg angelehnt ist. Ein eigenes festes Außen-Set hat bereits den Produktionen von UFA Serial Drama flexibles Arbeiten ermöglicht und auch andere Produktionen durften das Set bereits verwenden, damit nicht unbedingt immer wieder für Dreharbeiten Straßenabschnitte in Berlin gesperrt werden müssen. Auch ist ein eigenes Set im Rahmen der weltweiten Corona-Pandemie ein Segen der Flexibilität und Sicherheit.„Wir haben bewusst entschieden, die Grundstruktur zu erhalten“, betont Line Producerin Christina Vogel-Froehlich. „Der Zuschauer soll das Zuhause von Gerner und Co., den Bachmanns, Seefelds, Familie Ahrens und allen anderen sofort wiedererkennen. Aber es wird auch viel Neues zu entdecken sein. Wir haben aus den letzten Jahren Unmengen Erfahrungen und auch tolle, neue kreative und innovative Ideen einbringen können. Hochkarätige Fachkräfte haben hier mit sehr viel Leidenschaft gezaubert. Ab Januar werden wir unsere spannenden und emotionalen Geschichten in dem neuen Zuhause drehen, dann sehen auch die Schauspieler die neue Außenkulisse das erste Mal.“