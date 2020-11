Drei Folgen als Mitternachtssnack: Ist das «Genial oder Daneben?»

TV-News

Drei neue und noch nicht ausgestrahlte Folgen des unerfolgreichen Quizablegers werden mitten in der Nacht auf Sat.1 gezeigt.

Der Ableger, der nach zwei Jahren später aus «Genial daneben - Das Quiz» entstanden ist, wurde bisweilen zwischen Ende August und Mitte Oktober dieses Jahres mit 30 Folgen ausgestrahlt. Scheinbar sind aber mehr Folgen produziert worden, denn mitten in der Nacht von Sonntag, den 6. Dezember, auf Montag, den 7. Dezember werden drei noch nicht gezeigte Folgen von 2.40 Uhr bis 4.50 Uhr gezeigt. Ob noch weitere Folgen gezeigt werden, bleibt unklar.Bereits die Muttershow litt als Sat.1-Vorabend-Programm, sodass der Ableger überhaupt produziert wurde – aber auch ohne Erfolg. Selbst die Ersatzshows seit dem 12. Oktober «Buchstaben Battle»und «5 Gold Rings» verbleiben bei peinlich niedrigen Quoten. Der Ausstrahlungstermin in der Nacht sowie die Wiederholung von «Genial daneben – Das Quiz» auf Kabel Eins zeigen, dass Sat.1 wohl das Thema vollständig abschreiben will.Die Stammbesetzung aus Hugon Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning erhalten in den gezeigten Folgen die Gästepaare Faisal Kawusi & Matze Knop, Jana Ina Zarrella & Jeannine Michaelsen und Melissa Khalaj & Jochen Busse. Dort kämpfen sie als Kandidatenpaare in typischer «Genial daneben»-Manier mit skurrilen Fragen um bis zu 6000 Euro, während in den sechs Fragerunden man jeweils 500 Euro gewinnen kann und im Finale seinen Gewinn verdoppeln kann, ohne Risiko.