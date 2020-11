HISTORY bekommt neue Schatzsucher-Doku

TV-News

YouTuber Beau Ouimette und Moderator Rick Edwards nehmen in «River Hunters – Die Unterwasserjäger» Zuschauer mit auf Schatzsuche durch die Gewässer Englands.

Schätze können von verschiedener Form sein, können groß oder klein, wertvoll oder wertlos sein. Eines sind aber alle Schätze: gut versteckt. Die Suche nach Schätzen beschäftigt die Menschheit über ihre gesamte Existenz und dieser Suche haben sich Beau Ouimette und Rick Edwards verschrieben. Im neuen Formatbereisen die beiden Protagonisten geschichtsträchtige Gewässer des Vereinigten Königreichs. Stets auf der Suche nach Schätzen ergeben sich acht Episoden, mit jeweils einer Stunde Laufzeit.Unter Einsatz moderner Technik, Sonar-Verfahren, mit Archivkarten und unter Mithilfe zeitgenössischer Berichte wird jeder Unterwasserraum erkundet. Neben reinen Schätzen interessieren sich die Abenteurer auch für Überreste aus der Geschichte des Landes. Vor allem Ouimette bringt über 30 Jahre Erfahrung bei der Suche nach Gegenständen in Gewässern mit. Er kennt gefährliche Strömungen und weiß, wie sich Metall in Flüssen versteckt.In jeder Episode wird eine andere historische Stätte genauer erkundet. Was genau in den Tiefen der Gewässer auf die Beiden wartet, wissen sie im Vorfeld nie. Natürlich tauchen bei der Suche auch alltägliche Gegenstände auf, welche schon jeder einmal verloren haben dürfte. Handys, Brillen oder ähnliche Funde gehören zur Tagesordnung. Von Zeit zu Zeit taucht dann aber eben doch ein außergewöhnlicher archäologischer Fund auf.Die erste Staffelwird am Sonntag, den 03. Januar 2021 in deutscher TV-Premiere erscheinen. In der Folge laufen dann wöchentlich ab 21:55 Uhr sonntags Doppelfolgen.