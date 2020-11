RTLZWEI wird ab Dezember wieder unbequem

TV-News

«Hier & Jetzt»: Die Grünwalder Fernsehstation bleibt ihren Kurs, das echte Leben zu zeigen, treu.

Vor eineinhalb Wochen strahlte RTLZWEI die Dokumentationam Samstag zur besten Sendezeit – und sogar ohne Werbeunterbrechung – aus. Nur 240.000 Menschen wollten die Produktion sehen, die bei den Werberelevanten mit 1,1 Prozent Marktanteil floppte. Mit «Hartz & Herzlich» (über Armut) und «Hartes Deutschland» (über Drogensucht) hat der Sender zwei Eisen im Feuer, die regelmäßig gute Einschaltquoten holen.Für, das am Dienstag, den 8. Dezember, um 22.15 Uhr mit zwei neuen Ausgaben zurückkehrt, ist dies nicht der Fall. Die letzten vier Episoden, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate gesendet wurden, erreichte die Grünwalder Fernsehstation 3,6, 2,7, 4,0 und 2,7 Prozent Marktanteil. Erneut ist der Stoff, den UFA Show & Factual umsetzte, nur schwer zu ertragen.Im Mittelpunkt der Dokumentationen steht die 22-jährige Shelly, die ohne Sauerstoffbrille und Rollstuhl sich nicht bewegen kann. Allerdings will sie mit ihrer großen Liebe Alex tanzen. Die 40-jährige Bianca leidet an einer Erbkrankheit, die für tödliche Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist. Der 28-jährige Brian hat einen bösartigen Hirntumor. Er änderte sein Leben und möchte nun Filme produzieren.Zudem begleitet UFA Show & Factual die 16-jährige Melissa, die mit der angeborenen Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose zur Welt kam. Die Lebenserwartung liegt bei ungefähr 40 Jahren. Sie möchte eine Ausbildung zur Arzthelferin absolvieren, aber tägliche Therapien und Krankenhausenthalte sorgen für Probleme.