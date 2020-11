«Baseballschlägerjahre»: Gemeinsame Zeit Online-RBB Doku-Reihe über rechte Gewalt

Vermischtes

Die gemeinsame Reihe versucht die rechte Gewalt nach der deutschen Wende einzuordnen und einen Bogen in die Gegenwart zu spannen.

Der RBB und Zeit Online haben nun angekündigt, gemeinsam unter dem Titeleine multimediale Dokumentation zu produzieren. Geplant ist dabei eine sechsteilige Doku-Reihe mit jeweils 15-minütigen Episoden. Bereits 2019 teilte Zeit Online-Journalist Christian Bangel mit gleichnamigen Hashtag die Ost- und Westerfahrungen mit rechter Gewalt in den Jahren nach der Wende.Die Doku Folgen sollen am 2. Dezember ab 23 Uhr im RRB ausgestrahlt werden, und sollen gleichzeitig auf der Website und dem Instagram-Kanal von Zeit Online sowie in der ARD-Mediathek und auf den Youtube- und Facebook-Kanälen des RBB verfügbar sein. Dabei sollen in den Episoden die Jahre im Wandel von Umbruch und Gewalt ins Licht gerückt werden, sowie damit auf die heutige Situation von rechter Gewalt einen Bogen geschlagen werden. Ergänzt wird die Reihe mit Begleitmaterial, Kommentaren und Interviews.Verantwortliche für das Projekt sind Thilo Kasper, Leiter des Ressorts Video bei Zeit Online und Johannes Unger, Leiter der Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen beim RBB. Die Produktion der sechs Folgen werden auch aufgeteilt. Drei Beiträge werden von der Produktionsfirma Berlin Producers unter Stefan Pannen und Kristian Kähler im Auftrag des RBB hergestellt, während die anderen Drei durch das Videoressort von Zeit Online produziert werden.