Teleshopping-Sender HSE24 zahlt Corona-Prämie

Der Teleshopping-Sender HSE24 hat nun angekündigt, 1500 Euro „Corona-Prämie“ steuerfrei an seine Mitarbeiter auszuzahlen. Während der Corona-Krise besonders für Teleshopping soll der große Umsatz boomen.„Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den vergangenen Monaten die Extrameile gelaufen und haben das Unternehmen damit auf Erfolgskurs gehalten. Das war und ist eine ganz besondere Leistung und keineswegs selbstverständlich“, sagt Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE24, zur Ankündigung des Unternehmens, „Ich freue mich sehr, dass wir dank der positiven Geschäftsentwicklung eine Corona-Prämie ausschütten werden. Mit dieser Sonderzahlung unterstreichen wir unsere große Wertschätzung für das herausragende Engagement unseres Teams – ob im Mobile-Office oder vor Ort in den TV-Studios.“Der Sender spricht dabei von einem „überproportionalen Anstieg“ an Neukunden. Ein „deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr“ soll auch verzeichnet worden sein. Auch wenn diese Corona-Prämie eine nette Geste ist, so arbeiten zwei Drittel des Unternehmens von zu Hause aus und mussten sich in den vergangenen Monaten umstellen, da auch vor Ort seit März umfangreiche Hygiene- und Präventivmaßnahmen gelten, wie den meisten TV-Produktionen.