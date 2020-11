Quotencheck

Nach dem Tod von Dieter Pfaff wurde aus «Der Dicke» die Serie «Die Kanzlei». Wie schlug sich die Serie zuletzt?

Der gebürtige Dortmunder Dieter Pfaff verstarb im März 2013. Das Erste wollte allerdings nicht «Der Dicke» ruhen lassen, sondern entwickelte die Serie unter dem Titel «Die Kanzlei» weiter. Seit fünf Jahren strahlt die ARD neue Episoden der Serie aus. Zuletzt setzte man auf 13 neue Abenteuer. Die Premiere der fünften Staffel erfolgte am 4. August um 20.15 Uhr.Das Erste strahlt die neuen Abenteuer, die alle von Thorsten Näter geschrieben wurden, am Dienstagabend aus. Die Premiere mit dem Titel „Schräglage“ erreichte 4,21 Millionen Zuschauer und fuhr 16,0 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Zuschauern sicherte sich die Serie 0,34 Millionen Zuschauer und fünf Prozent Marktanteil. Bei allen Key-Daten war dies das niedrigste Ergebnis der neuen Runde.Bereits eine Woche später stieg das Interesse auf 4,44 Millionen Zuschauer, die Episode, die von Thomas Jauch umgesetzt wurde, fuhr einen Marktanteil von 17,5 Prozent ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen verdoppelte sich fast das Ergebnis: 0,61 Millionen Menschen brachten einen tollen Marktanteil von 9,3 Prozent. Die zwei weiteren Episoden aus dem August, die die Titel „Feuer und Flamme“ und „Heimatlos“ hießen, brachten 4,69 und 4,94 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 17,6 und 18,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 7,6 und 8,6 Prozent Marktanteil erzielt.Der Aufstieg von «Die Kanzlei» ging nahtlos weiter: Am 1. September erreichte die Fernsehserie schon mehr als fünf Million Zuschauer. „Ein seltsames Paar“ unterhielt 5,04 Millionen Zuschauer, ehe sieben Tage später 5,38 Millionen Menschen dabei waren. Die Marktanteile lagen bei 18,1 und 18,8 Prozent, bei den jungen Leuten standen 7,4 und 9,5 Prozent auf der Uhr. Die Reichweiten bei den jungen Menschen lagen bei 0,54 und 0,73 Millionen Zuschauern.Am 6. Oktober verzeichnete die Fernsehserie mit Herbert Knaup sogar 5,75 Millionen Fernsehzuschauer, die Episode „Ausgeliefert“ fuhr 18,5 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,82 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil lag bei spitzenmäßigen 9,5 Prozent.Mitte November stand das Finale der fünften «Die Kanzlei»-Staffel auf dem Programm. 5,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten die Episode „Wieder vereint“, die um 20.30 Uhr startete. Der Marktanteil lag bei „nur“ 16,7 Prozent. Mit 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Serie allerdings einen neuen Rekord. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag bei 9,1 Prozent.Im Durchschnitt wollten 5,15 Millionen Zuschauer die neue Staffel sehen, die Das Erste zwischen 4. August und 10. November am Dienstagabend ausstrahlte. Der Marktanteil lag bei sensationellen 17,3 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 7,9 Prozent ermittelt. Die Reichweite bei den jungen Leuten lag bei 0,65 Millionen. Somit war die fünfte «Die Kanzlei»-Staffel die erfolgreichste, die bislang gesendet wurde.