HBO Max kommt endlich zu Amazon Fire-TV-Geräten

US-Fernsehen

Ab heute können Nutzer die App des Streamingdienstes von Warner Media einfach auf ihren Geräten herunterladen und benutzen bzw. ehemalige HBO Legacy Abonnenten können sich einfach auf der neuen App einloggen.

Nach sechs Monaten des Starts des WarnerMedia Streaminganbieters HBO Max , ist der Dienst nun auch auf Amazon-Fire-TV und Fire-Tablets ab heute verfügbar. Somit haben geschätzte mehr als 40 Millionen aktive Fire-TV und Fire-Tablet-Nutzer Zugriff auf die unzähligen Produktionen des Streamganbieters.Details zum Deal wurden zwar nicht veröffentlicht, aber ein Kernaspekt der Verhandlungen war die Löschung der vorherigen HBO App auf den Fire-TV Geräten als Ersatz für die neue HBO-Max-App. So sollen nun alle HBO Abonnenten einfach auf ihren Amazon Geräten sich auf er HBO-Max-App einloggen können oder dort direkt abonnieren.„Wir freuen uns sehr, dass Amazon-Kunden nun in den Geuss der erstklassigen Inhalte kommen, die innerhalb von HBO Max leben“, sagte Tony Goncalves, Head of Sales and Distribution bei Warner Media, bei der Bekanntgabe der Vereinbarung. „Unser Ziel ist es weiterhin, HBO Max und seine unvergleichlichen Inhalte den Kunden auf allen Geräten, die sie lieben, zur Verfügung zu stellen. Fire TV ist ein Favorit unter den Kunden, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Amazon-Team, um unseren bestehenden Abonnentenstamm durch die Präsentation all dessen, was HBO Max zu bieten hat, zu binden und zu erweitern.“