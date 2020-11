Anthony Michael Hall ergänzt «The Class»

US-Fernsehen

Das neue High-School-Dramawird nun durch Anthony Michael Hall ergänzt, berichtet Variety. Er wird dort als stellvertretender Direktor auftreten und als ausführende Produzent am Projekt teilnehmen. Er durfte bereits 1985 als jüngster Schauspieler bei «The Breakfast Club» seine erste Rolle in einem High School Szenario einnehmen.«The Class» fokussiert sich dabei auf sechs High-School-Oberschüler, die an einem Samstag gemeinsam eine Abschlussprüfung nachschreiben müssen, da sie gefehlt haben oder durchgefallen sind. Dabei müssen sie aber keine übliche Prüfung schreiben, sondern werden von ihrem Lehrer dazu aufgefordert, einen Bühnencharakter zu erstellen, der mit den eigenen Gefühlen und Erfahrungen gefüllt ist, um in der Improvisation sich selbst und die anderen Mitschüler zu entdecken. Dabei spielen die kulturellen Unterschiede, Vorurteile und versteckten Ängste der Schüler eine große Rolle, weil sie ihre eigenen Grenzen und Weltanschauungen durchbrechen müssen und das alles unvorbereitet.Nicholas Celozzi fungiert als Produzent, Autor und Regisseur mit dem Partner Mike Sportelli von Monaco Films in Zusammenarbeit mit Wiseguy. Die Rollen der Schüler werden noch besetzt. Dabei soll die Rolle Halls die Kinder auf Linie halten in diesem einzigartigen Szenario.