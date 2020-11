«TVNOW»: Neue tägliche Real-Life-Doku über Menowin Fröhlich

TV-News

Drogenexzesse, Alkohol und Schulden. Was sich wie die Zutaten für eine neue und aufregende Crime-Serie anhört findet bei «Menowin – Mein Dämon und ich» einen völlig anderen Weg. Nämlich einen ehrlichen und harten Weg. Der 33-jährige Pop-Sänger spricht selbst von einem Scheideweg für sich und seine Familie.

Ab dem 23. November 2020 laufen bei TV NOW die Folgen der neuen Real-Life-Doku täglich Montag bis Freitag. Ein Kamerateam begleitet den Sänger über mehrere Monate in seinem Leben. Es dreht sich darum, wie Menowin nur knapp dem Gefängnis entgehen konnte, wie er eine Therapie und einen Entzug macht. Zudem kommen seine Familie, Frau und Kinder zu Wort genauso wie sein Anwalt Claus Eßer.Es ist das Leben eines aufsteigenden Musik-Sternchens. Menowin führt ein Leben zwischen Ruhm und Rausch, zwischen Party und Auftritt oder auch zwischen Exzess und Erfolg. Er ist in der Öffentlichkeit gefürchtet aber auch gefeiert, eine Persönlichkeit, die polarisiert. Der ehemalige DSDS-Finalist wird bei seinem Restart ins Leben von TV NOW sehr persönlich begleitet. Er blickt zurück auf Tief- und Höhepunkte seiner noch jungen Karriere. Es beginnt alles, wie so oft bei einem deutschen Newcomer mit Dieter Bohlen und DSDS. Als 23-jähriger Sänger und Mitglied einer Sinti-Familie schafft er es in das Finale der Casting-Show. Wird nur zweiter, jedoch klarer Sieger der Herzen. Als Teenie-Schwarm und Bad Boy ist er auf den Covern der Szene-Magazine überall zu sehen. 2019 geht er mit seiner Frau Senay ins RTL-«Sommerhaus der Stars» und wird 2020 Teil des «Big Brother»-Hauses. Erfolg auf allen Linien, könnte man meinen.Sein Leben hat aber eine Kehrseite. Er führt neben seinem Leben in der Öffentlichkeit eine zweites, ein kriminelles Leben. Er nimmt Drogen. War bereits als Jugendlicher straffällig. Hat bereits mehrere Vorstrafen. Zuletzt 2011 musste Menowin ins Gefängnis. Als er schließlich erneut vor einem Gericht erscheinen muss, gibt ihm der Richter eine letzte Chance: Knast oder Suchtklinik. Menowin zeigt sich einsichtig, möchte Verantwortung übernehmen und beginnt einen harten Weg in eine bessere Zukunft.Diesen Weg begleitet TV NOW und die Show «Menowin – Mein Dämon und ich» ist dann ab dem 23.11.2020 bei dem Streaminganbieter zu sehen. Jeweils von Montag bis Freitag wird es kurze Folgen rund um das Leben des Sängers zu sehen geben.