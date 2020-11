«The Order» wird nach zwei Staffeln bei Netflix eingestellt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst stellt die Serie nach der aktuellen Staffel ein.

Die Horror-Drama Serie «The Order» schafft es nicht in eine dritte Staffel. Produzent der Serie Dennis Heaton veröffentlicht das via Twitter: “It was one of the best experiences of my career. Unfortunately, we aren’t returning, but I will always cherish the memories and the props I stole. Thank you all for watching.”Damit Fans der Serie nach der zweiten Staffel nicht völlig im Dunkeln verbleiben gibt Heaton zudem einige Hinweise, wie eine mögliche dritte Staffel ausgesehen hätte. “PS – Jack was totally going to raise Alyssa from the dead, but she was going to come back wrong. Like, Pet Sematary wrong. Probably possessed by Zecchia. And a whole bunch of other corpses were coming back with her.”, so Heaton in einem weitern Tweet.«The Order» wurde bei Netflix im März 2019 veröffentlicht und direkt nach dieser Veröffentlichung teilte Netflix mit, dass die Sendung auch mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Diese war ab Juni beim Streamingdienstleister zu sehen. Die Stars der Show um Jake Manley, Sarah Grey oder Marr Frewer erlebten über die beiden ersten Staffeln weitreichende Abenteuer. Der College-Student Jack Morton (Jack Manley) wird Teil einer geheimen Organisation und fängt an sich der Welt der Magie zu öffnen. In Folge dieser Mitgliedschaft kommen jedoch dunkle Geheimnisse ans Tageslicht. Trotz dem spannenden Setting ist jetzt aber nach den zwei bisher veröffentlichten Staffeln Schluss für die Netflix Serie.