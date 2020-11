«Power Book II: Ghost»: Zweite Staffelhälfte kommt Anfang Dezember auf STARZ

TV-News

Die weltweit erfolgreiche STARZ-Seriekehrt am 6. Dezember mit dem zweiten Teil der zweiten Staffel zurück. Erst am Donnerstag wurde das offizielle Poster und der offizielle Trailer für die nächsten fünf Episoden des STARZ-Original veröffentlicht. Zeitgleich beginnt die Ausstrahlung in den USA und Kanada sowie auf dem internationalen Streamingdienst Starzplay in Europa, den man hierzulande über iOS oder Android-App oder über den Amazon Prime Video Channel erreicht.Die Handlung von «Power Book II: Ghost» greift direkt die Geschehnisse nach dem Serienfinale von «Ghost» auf. Dabei muss Tariq St. Patrick (Michael Rainey Jr.), nachdem seine Welt zusammengestürzt ist durch den eigenen Mord an seinem Vater und seine Mutter Tasha (Naturi Naughton) dafür beschuldigt wird, sich auf der neuen Elite-Universität, die er jetzt besucht, beweisen, um sich sein Erbe zu verdienen. Dabei muss er nicht nur das Uni-Leben und die Finanzierung des geldgierigen Verteidigers seiner Mutter und sein Liebesleben meistern, sondern muss sich eingestehen, dass er wie sein Vater sein muss – bloß besser, um das Schicksal des Erzeugers zu vermeiden.Vor dem Start der zweiten Staffelhälfte am 6. Dezember zeigt STARZ die ersten fünf Episoden von «Power Book II: Ghost» am Stück, während Starzplay-Nutzer weltweit die Folgen auf Abruf anschauen können. Mit insgesamt 8,4 Millionen Zuschauern im September war der Start der Serie der größte Serienstart bei STARZ. Die ausführenden Produzenten von «Power» arbeiten an weiteren Projekten für das erweiterte «Power»-Universum. Neben der jetzigen Serie folgen noch «Power Book III: Raising Kanan», das gerade in New York City produziert wird und «Power Book IV: Force».