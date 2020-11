«Black Lightning»-Spin-Off bekommt einen Piloten

US-Fernsehen

Das Projekt ist ein Stückchen weiter: «Painkiller» wird gedreht.

Die Fernsehstation The CW hat einen Pilotfilm für den «Black Lightning»-Spin-Off bestellt, bei dem es um die Figurgeht. Der Pilotfilm wird als Nebenwährend während der bevorstehenden vierten Staffel der Mutterserie ausgestrahlt. Jordan Calloway wird in der Serie die Hauptrolle spielen und seine Rolle aus «Black Lightning» wieder aufnehmen.Salim Akil, der Schöpfer von «Black Lightning», wird den Pilotfilm schreiben, produzieren und umsetzen. «Painkiller» dreht sich um Kahli Payne, einem jungen Mann, der mit der Schuld seiner unruhigen Vergangenheit aus seinem früheren Leben in Freeland unzufrieden ist.Als eine super-erweiterte Tötungsmaschine, die als „Painkiller“ bekannt ist, war er sowohl Mitglied der Gang von Tobias Whale als auch eine Waffe von Agen Odell und der schattenhaften ASA. Nachdem er versucht hatte, den dunkleren Teil seiner Persönlichkeit zu begraben, ist er umgezogen.